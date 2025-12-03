外送員專法審查卡關！薪資保障「1.25倍最低工資」勞動部突保留

立法院3日及4日審查「外送員專法」，討論至薪資保障關鍵條文時，原本在野黨立委也認同勞動部所提的外送時間應符合最低工資1.25倍（以2026年最低工資時薪195元試算約每分鐘4.1元），未料勞動部卻忽然宣稱有意見要保留。（林良齊攝）

立法院3日及4日審查「外送員專法」，討論至薪資保障關鍵條文時，原本在野黨立委也認同勞動部所提的外送時間應符合最低工資1.25倍（以2026年最低工資時薪195元試算約每分鐘4.1元），未料勞動部卻忽然宣稱有意見要保留，勞動部長洪申翰指出，原本草案除了不得低於最低工資外，也要求不得低於交通部訂定運費，擔心若運價訂較高當然外送員收入高、消費者也會收比較多，預告時收到許多意見，仍要審慎討論。

勞動部先前預告的《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案指出，交通主管機關應依公路法規核定基本運價 ，外送平臺業者應提供運價成本相關資料供交通主管機關審訂。外送平臺業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低於依前項基本運價所計算之運費，且每筆訂單外送服務期間換算之每小時 基本報酬，不得低於最低工資法所定每小時最低工資1.25倍 。

原本多名委員提案要求應設置每筆訂單應有1／3最低工資保障，並要求勞動部應提供試算版本、也要求應嚴管平台在專法通過是否會漲價，洪申翰僅稱1／3最低工資保障確實會比1.25倍來的高。但他最後並未說明1／3倍如何計算每分鐘薪資，至於價格的部分無法幫平台代言，能夠為外送員訂定最低基本保障應該經的起考驗。

洪申翰提及，若是皆採用最低工資1.25倍計算、換算每分鐘約4.1元，如偏鄉地區等外送時間較長的外送員應會受惠。

但洪申翰提及，由於每單基本報酬不得低於依前項基本運價所計算運費，而交通部訂定運價的概念會是收費上限，若是不得低薪該收費上限， 一般而言該收費上限會訂較高數額，若是數額較高，雖然外送員報酬會較高，消費者也會負擔較高，如果上限較低，那外送費用也會較低，預告期間平台及工會都反映應再商榷。

洪申翰最後於休息時間與立委溝通時指出，最低工資1.25倍可以保障偏鄉、外送時間較長外送員，至於都市外送員他則認為可以用如「保底45元」機制管理，預計在4日提出討論。

