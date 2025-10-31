外送員專法快來了 業者籲政府加強溝通

立法院推動「外送員專法」，三大外送平台業者呼籲政府加強產業、政府與勞工溝通，避免法規倉促上路，導致外送產業失去彈性，進而影響外送員、消費者與商家的權益。

為保障外送員薪資、保險以及工作權益，立法院衛環委員會22日審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法」等草案。

台灣數位平台經濟協會(DEAT)攜手Uber Eats、foodpanda以及foodomo在31日舉辦記者會，提出「外送產業十大建議原則」，呼籲政府應綜合評估產業與市場狀況，避免法規倉促上路。

台灣數位平台經濟協會理事長劉于遜指出，相關立法都應考量所有參與者的利益，協會呼籲政府應在立法和指引公布前召開至少4場公聽會，讓產業與政府充分溝通。

劉于遜指出，協會的建議原則從三大面向出發，包含外送員權益、消費者商家權益以及道路安全。他說：『(原音)第一個當然是站在這個外送員的權益保障，包含我們看到大家所關心的報酬以及停權相關的事項。第二個是消費者跟商家，很重要的參與者，怎麼樣保障、維護權益，包含外送費用、食品安全。第三個是相關道路安全教育訓練的這個機制，透過政府還有跟業者產業的合作，我們希望提升外送環境的品質，還有安全性。』

針對外界關心外送員薪資與保障，Uber Eats公共政策暨政府事務總監馬培治表示，根據Uber Eats統計，外送員時薪約新台幣270元，已經優於最低工資；多個平台業者也為外送員投保商業保險，每年投保支出總計約5億元，未來也將持續加強外送員的保障。

Foodpanda公共事務總監郭昕宜則表示，產業願意盡最大努力進行產業生態說明，希望政府對產業管理緩步推進。她指出，台灣不是唯一想要將外送產業納管的國家，但以海外的案例，有些地區因法規管制，衝擊外送員的工作權，進而影響消費者與商家。業界希望加強雙方溝通，維持外送工作更高彈性。