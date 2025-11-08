「外送員專法拖太久了！」張啓楷盼本會期完成三讀：民進黨應盡快補破網

為保障外送員權益，立法院將審議《外送員專法》，立院各黨團也陸續提出專法草案。對此，民眾黨立委張啓楷日前於「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」公聽會中呼籲，希望能在本會期完成專法三讀，中央拖延太久了，民進黨應盡快補破網。

張啓楷表示，「外送平台管理暨從業人員權益保障法」和「外送員權益保障及外送平臺管理法」的訂定非常急迫，民眾黨不只提出專法，更要鄭重呼籲儘快完成三讀，希望本會期完成專法三讀。然而，行政院長卓榮泰答詢時表示，要等到明年1月份才能提出整套指引，但1月份會期已結束。張啓楷則認為，既然是對的、急迫的事情，專法立法請盡快通過。

張啓楷指出，台灣本應是亞洲首個成立專法的國家，現在新加坡已完成立法，德國、西班牙、澳洲、法國也已立有專法。這13年一直呼籲盡快訂專法，台灣最早在2019年完成自治條例，當時台北市政府制定了全台第一個台北市外送平台業者管理自治條例，而後六都陸續制定自治條例，但中央拖延太久了，尤其是過去民進黨一黨獨大，呼籲民進黨盡快補破網。

張啓楷提到，民眾黨在112年4月28日提出外送平台管理暨從業人員權益保障法案，上個會期因屆臨無法通過。113年7月3日民眾黨又提出更新版專法，在專法制定和避免兩大外送平台合併造成壟斷的公聽會中做成，決議認為Uber Eats和Foodpanda兩大平台若合併，其壟斷對店家、外送人員和消費者恐造成很大衝擊，當天做成決議後，曾在經濟委員會提出數次質詢，此外更重要的決議是盡速完成專法。

張啓楷說明，台灣民眾黨版本的外送專法內容包括：第一，擴大勞動保險保障，明文規定外送平台要幫外送員投保人身和財產保險，且外送平台業者在外送服務時間中，應要維持保險契約的效力；第二，擴大對外送平台、合作商家和外送員契約的保障，明文規定主責機關要制定契約的範本和定型化契約，並保障外送平台、合作店家和外送員互相之間一定要有合理的權限與義務；第三，要求外送平台應在客戶端明確標示價格，將服務費用、運費、退費，甚至退費機制，全部皆應清楚寫明。並明訂應制定建立消費產生爭議時的申訴管道。

