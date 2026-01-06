外送員專法最快8月上路 工會緊盯平台下一步：避免架空

【記者張綵茜／台北報導】立法院今（6日）三讀通過《外送平台從業人員保障專法》，為台灣首部專為外送平台從業人員訂定的專法，未來外送員的最低報酬、保險保障，以及遭停權、解約時的申訴救濟機制，首度明文入法。新法預計於總統公布後6個月上路，最快落在今年8至9月，被視為外送員權益邁向制度化的重要轉捩點；多個外送員工會與倡議團體也指出，這不只是「立法完成」，未來是否能真正落實才是關鍵。

台灣外送產業權益促進聯盟指出，外送員權益的爭取歷程已超過6年半，自專法正式倡議至今也歷經5年，橫跨三屆政府與立法院任期，過程中數度面臨平台反對、社會誤解與政治現實的高度阻力，完成三讀立法，實屬得來不易的重要里程碑。

廣告 廣告

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，專法三讀並非終點，而是外送產業改革真正的起點。未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地；工會將從過去積極倡議立法的角色，正式轉型為制度監督者，持續檢視專法落實情形，避免保障在現場被稀釋或架空。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎認為，外送員最在意的不是口號，而是每天實際跑單時能否感受到改變。他強調，專法通過後，希望全民一起來審視業者在追求高獲利的情況下「提高消費者端的價格合理嗎？」

彰化縣網路平台外送員職業工會表示，專法確立「每單獨立計價」與「最低報酬」的原則，衡平台長期以來「收多付少」的利潤制度，未來工會將致力於在地監督，確保夥伴能實質感受到待遇的改善，讓每一趟風雨中的奔波，都能獲得對等的價值與尊重。

立法院院會 《外送員專法》三讀，立法院長韓國瑜（右）、副秘書長張裕榮（左）。莊宗達攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！

