外送員專法機制出爐 短單報酬不再虧！每筆訂單保底金額曝光

外送員專法一直是15萬名外送員關注的焦點，而現在外送員終於迎來「保底價」制度！勞動部長洪申翰今（4）日表示，原本依外送時間以最低工資1.25倍計算（每小時195元、約每分鐘4.1元）的方式，對短單外送員較不公平，因此提出「外送保底機制」，規定每筆訂單不得低於45元，且未來將隨最低工資調整，不需每次都修法。

立法院衛環委員會今日續審外送員專法，洪申翰說明，原草案與交通部的運價連動機制較有利偏鄉或長單外送員，但都會區短單量大的外送員受到影響，因此政府提出「保底45元」並連動最低工資的新方案，以保障短單外送員的權益。

洪申翰指出，以最低工資1.25倍計算，每分鐘約落在4.1元，換算後基本報酬為41至48元，對長單較有利、對短單不公，因此提出保底價做補強。依勞動部新增的條文，外送平台業者給付外送員的每筆基本報酬，不得低於依比例換算後的最低工資1.25倍，且不得低於45元。

草案也指出，保底金額將由中央主管機關依前一年度保障金額，乘上每年最低工資的調升比率後公告調整，因此未來調整不需再修法。

洪申翰舉例，今年最低工資190元，若明年調漲至205元，長單外送員的基本報酬會變成205元×1.25；而短單的保底45元，也會跟著最低工資調升。

至於為何訂出「保底45元」，勞動部說明，參考平台提供外送服務的實務情況，每筆訂單平均完成時間約10至12分鐘。若以最低工資1.25倍（約每小時245元）計算，每分鐘應落在約4.1元至4.8元。若短單要達到245元的基本報酬，一小時需完成約6單，但負擔太大，因此最終採取中位數，將保底金額定為45元，以合理保障短時間訂單的報酬。

