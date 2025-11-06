外送員專法正反交鋒 洪申翰：積極提出版本解決爭議

（中央社記者郭建伸台北6日電）立法院衛環委員會今天舉行外送員專法公聽會，平台業者與外送員代表對雙方責任義務意見分歧。平台業者盼立法前能有完整影響評估與意見表達，否則外國及本土投資可能產生疑慮。外送員代表反駁，業者稱沒有充分討論並非事實，並呼籲平台演算法應公開透明。

勞動部長洪申翰在綜合答覆時表示，平台與外送員都期待保持彈性，但如何保持彈性、承擔風險，這是專法涉及的關鍵問題。關於外送員專法，勞動部會以最積極態度提出版本，其中涉及爭議或待釐清部分，也會積極審議，讓解決方案入法保障。

立法院社會福利及衛生環境委員會舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平台管理法草案」公聽會，邀集行政部門、專家學者、平台業者與外送員工會代表與會。

消基會前董事長吳榮達表示，外送平台屬於寡占的優勢企業經營，在外送員報酬、給單、順位都是業者一方決定，並不適當。制定專法管理，建議可考慮納入費率審議機制，業者也應財務透明化，外界才知道外送員報酬、消費者收費、商家抽成是否合理。

全國商業總會秘書長劉守仁說，平台業者抽成比例變來變去，甚至越來越高，壓縮商家營運利潤，若專法能合理管制，讓收費合理化，共享經濟的發展會更好。另一方面，外送員人數達15萬人，可能良莠不齊，若有專法管理，可減少消費糾紛。

陽明交通大學科法所副教授邱羽凡表示，外送員的接單與工作安排深受演算法控制，目前朝野立委版本或勞動部報告，都未提及如何應對演算法管理。若不能處理演算法控制問題，法案雖立意良善，保障卻不足。

台灣數位平台經濟協會理事郭昕宜表示，外送工作核心價值是彈性自主安排時間，高達8成外送員是兼職，其中超過5成每週上線不到10小時。至於報酬，依照今年平均數，某家平台外送員若每週接單工作時數31小時到40小時，平均月收入是4萬8000元，接單工作40小時以上達6萬元以上。

郭昕宜指出，外送已成為日常，希望立法之前能有完整影響評估，至少針對利害關係人各舉辦1場公聽會，廣泛聽取意見，行政部門也能組成外送產業研究小組。

台灣美國商會運輸與物流委員會主席馬培治表示，外送員是高度自由工作，上線後可以一張單都不接，8小時後下線也不會受到懲罰，這是否屬備勤時間值得考慮。另一方面，這部非典型勞動立法不只影響外送員、商家，也可能有意圖外效應，倉促立法會釋放不穩定訊息，且立法過程若沒充分參考各方訊息，會讓外國及本土投資產生疑慮。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，平台本來可以從容與商家、外送員討論制定法案，如今卻在法案排審時才匆忙發聲明，試圖阻擋法案，發布誘導消費者民調，還稱要召開4場以上公聽會。他呼籲，平台演算法應公開透明，包含薪資報酬、店家抽成、行銷費用、評分派單機制等，並由外部機關定期審查演算法是否公平。

台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪表示，過去專法公聽會、中央與地方未公開會議，加起來破百場，平台業者稱沒有充分討論不是事實，是業者不願意承諾保障外送員權益。（編輯：萬淑彰）1141106