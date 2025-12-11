外送員專法禁止疊單 Uber：每單恐多付20元

▲Uber表示，外送員專法禁平台疊單，可能導致外送費平均上漲20元。（圖／官方提供）

[NOWnews今日新聞]

台灣外送市場規模逐年擴大，立法院12月4日初審通過「外送員專法」草案。Uber執行長Dara Khosrowshahi今（11）日表示，Uber支持台灣為外送員立法，但草案中禁止平台「疊單」的規範，恐將導致外送費平均上漲約20元。

Khosrowshahi首次造訪台灣，他指出，台灣是Uber全球少數同時具備叫車與外送業務的市場，外送規模甚至已超越叫車，成為全球70個營運市場中的前十大。Uber Eats在台合作商家及外送夥伴均突破10萬，成長強勁。

廣告 廣告

談到外界關注的專法立法，他表示，Uber長期支持訂定合理規範，以確保平台競爭環境公平，也讓外送員享有彈性、自由與完善申訴機制。

然而，對於專法禁止外送員「疊單」，也就是指外送員在順路情況下，一次取送多筆訂單，同時提升接單效率、縮短店家等待時間。Khosrowshahi直言，此舉恐影響整體生態效益。

Khosrowshahi強調，取消疊單後，平台媒合效率將下降，外送員獲益減少、餐廳端負擔增加，消費者的單筆外送費也將走高。

Uber內部估算，若全面禁用疊單，以目前訂單量來看，餐廳每月將面臨額外100萬次外送員進店取餐，增加人力壓力與場域壅擠；另每月恐新增超過3000萬公里的行駛距離，不利交通與排放管理。

他表示，Uber會持續與政府及工會溝通，希望在保障外送員權益的前提下，保留疊單制度，使外送市場能維持合理價格、效率與品質

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣人超愛東南亞料理！外送平台賣破7億元 泰式打拋豬超夯

叫車、外送也中獎了！9-10月雲端發票4人消費不到10元抱走100萬

馬來西亞暴雨路段積水難行 外送員雨中清排水溝救急畫面感動網友