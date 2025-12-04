外送員專法立院排審！基本工資數字出爐 外送工會這樣說

財經中心／王文承報導

全國外送產業工會表示，勞動部外送最低工資、每筆訂單不得「低於45元」，導致報酬結構不完整，恐讓專法淪為「平台利益保護法」，而非外送員權益保障法。（圖／資料照）

外送員專法是15萬名外送員關注焦點，勞動部長洪申翰今（4）日說明，外送時間需符合最低工資1.25倍計算原則（每小時195元換算每分鐘4.1元），對短單外送員較為不公，並提出「外送保底機制」機制，指出每筆訂單不得「低於45元」，且每年要依最低工時薪調整。對此，全國外送產業工會表示，此做法導致報酬結構不完整，恐讓專法淪為「平台利益保護法」，而非外送員權益保障法。

以下是全國外送產業工會新聞稿全文：



針對外送專法第五條草案【報酬計算方式】，全國外送產業工會聲明，強烈呼籲立院保留，勿倉促通過造成各方實質權益受損。

勞動部昨日（12/03）把「雙軌制」直接大改成「出軌制」，表面上把保障寫進草案，實際上卻把外送員的實質報酬挖了個大洞。

原訂雙軌制：

第一軌：交通部運價公式（基本費+里程等費用）

第二軌：基本時薪*1.25倍

修改後出軌制：僅保留基本費每單45元，且里程等費用全數剔除。計算方式如下：

【勞動部版現行出軌制】=4.1元/分

計算公式：（時薪 × 1.25） ÷ 60分鐘 *實際跑單時間

【平台業者現行壓榨制】=3.2元/分

計算公式：（時薪）÷ 60分鐘 *實際跑單時間

不但與外送工會多年主張「每單應保障基本時薪之三分之一＋里程等加成」模式嚴重背離，更與平台現行計算方式如出一轍，僅多出0.9元，【出軌制】取消公式及里程等計算，導致報酬結構不完整，恐讓專法淪為「平台利益保護法」，而非外送員權益保障法。

相較於【藍白版本】該版本兼顧公平報酬與真實反應外送員成本，明確的報酬結構及計算公式「基本時薪三分之一 + 里程等相關費用」，既清楚又透明，完全符合工會及外送員希望的可預測，可驗證，可監督之標準。

若勞動部執意要通過此計算方式，其先前提出的種種延伸問題將完全由大眾共同承擔：

1.刻意壓單完成-造成消費者延誤取餐

2.刻意延後取餐-造成食安風險

3.平台增設「準時率」更嚴格的管控司機-造成交通風險提高

4.與草案中「接單前揭露每筆訂單資訊（含報酬）」衝突

5.無法預測、無法驗算、無法監督

故本會盼立委諸公能針對有爭議的草案第五條進行保留，切勿倉促通過，以免延伸更多問題，建立能真正反應外送員實際勞務成本，報酬合理且透明可監督的法律制度。

