外送員專法草案出爐！ 外送時薪不得低於最低工資1.25倍、明年為245元

勞動部今日預告制定《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，由勞動部勞動關係司司長王厚偉說明(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕目前國內登錄外送平台的外送員多達14萬人，勞動部今日預告制定《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，將外送員最關注的停權問題、報酬計算等問題明確化，針對報酬計算的方式，明訂外送員每筆訂單分開計算，「每筆訂單」外送服務期間所換算的每小時基本報酬，不得低於每小時最低工資的1.25倍、明年為245元，以保障外送員基本報酬。

勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，今日預告的外送員草案，預告期為7天，之後在完成各項法制作業程序後，將送行政院審議。

各界關注的外送員專法，終於由勞動部完成草案訂定，該法也明訂未來的主管機關為勞動部，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，新法草案涵蓋外送平臺業者與外送員、消費者、合作商家間的四方權利義務關係，給予規範，特別是外送員關注的「報酬計算」、「離線權」、「終止契約」等權利義務均明確定義，更首度將「天然災害入法」，明定停止上班上課期間，外送平台應停止營業，如果平台未幫外送員投保商業保險，外送員不能上線接單。

針對外送員關注的報酬問題，王厚偉表示，目前外送平台公開的外送員平均報酬是每小時290元，但除了計算方式複雜，外送員所有的營運成本由自己負擔，等待時間也沒有報酬，因此新法草案希望讓外送員的報酬以「每一筆(單)」計算，不截長補短、平均方式，以便容易核算及標準化，就是外送員在接單前，從系統上就可知道這筆訂單可賺多少錢。

王厚偉指，在此概念下，對外送員的報酬計算，採取二種邏輯，一是依照公路法規的運價、啟程去程附加樓層等待，算出每單的報酬，將依據交通部核定的運假，依據機車成本計算，換算成每一筆運費，但因擔心計算結果會低於最低工資，因此搭配接單後的時間，明訂接單期間的時薪，不能低於最低工資的1.25倍。

不過，最低工資的1.25倍如何計算而得，根據勞動部公式，包括機車耗損、油錢成本、機車附屬油料成本、定期維修保養、折舊，最後算出總成本為31.5元，也就是明年最低工資196元的16%，另外還有等待成本9%，因此加總為最低工資的1.25倍。

此外，新法草案也確保外送員有「離線權」，不可以用任何方式強迫外送員不可下線，也不可有不利對待，要求訂單資訊透明化，明定外送平臺業者在提供訂單給外送員時，應明確告知訂單資訊，包括預估報酬、取送商品地點及其他相關重要資訊，以利外送員評估決定是否接受訂單。

新法也明定契約終止事由並強化申訴救濟制度，確保外送員工作權，王厚偉表示，若平臺要終止契約，必須由平台負舉證責任，未來也將成立獨立申訴受理小組，避免平臺濫用契約終止權利。為了保障外送員工作期間的保險保障，明定平臺業者提供團體傷害保險及責任保險，並且支付外送員投保職業災害保險的保費。

