外送員專法草案出爐 時薪不得低於最低工資1.25倍

（中央社記者吳欣紜台北21日電）勞動部外送員專法草案今天出爐，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬，保障外送員權益。

外送平台從2012年來台之後服務迅速普及，也有不少人投入外送產業擔任外送員，但由於近年外送平台與外送員勞資爭議不斷，勞動部今天正式提出「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，明定外送平台業者與外送員、消費者、合作商家間的四方權利義務。

勞動部勞動關係司司長王厚偉今天向媒體說明草案，外送員專法有6大重點，首先是外送員權益過去都必須跨部會協調處理，這次專法明定由勞動部擔任主管機關，後續將與交通部、經濟部等部會共同合作及分工。

王厚偉表示，以現狀來說，外送平台在四方關係中處於優勢，多數商家只能被動接受平台開出的上架條件、抽成比例，而消費者也因為浮動的運費及平台使用費無法了解計算方式，加上派單及報酬計算機制不明，也導致外送員收入不穩、停權及契約爭議經常發生。

王厚偉說，跨部會將分工就平台與外送員、消費者、合作商家擬定定型化契約應記載及不得記載事項或契約範本，這具有法規性效力，包含經濟部、交通部都會訂定，分別將停權、終止契約、報酬計算及給付方式、申訴制度、保險、專人服務聯絡方式等事項納入。

其中在外送員權益部分，王厚偉說，平台多次變更報酬計算方式，使得外送員生計缺乏保障，未來將要求平台派單時，每一單必須分開獨立即時計算，且每筆訂單外送服務期間所換算的每小時基本報酬，不得低於最低工資法規定每小時最低工資的1.25倍，及交通部所定基本運價所核算的運費，將從兩者取較高者，透過雙重機制保障外送員基本報酬。

至於為何是最低工資時薪的1.25倍，王厚偉說，外送員必須自付機車成本及等單時間成本等，經過計算包含附屬油料、輪胎耗損，車輛折舊等，因此比最低工資多了25%。

另外，王厚偉說，外送員常稱接單就是「開盲盒」，因訂單資訊不透明無法評估是否接單，且外送員也不敢隨意拒單或下線，因此專法明定，平台派單時須即時明確告知訂單資訊，像是取餐與送餐地點、預估可獲得報酬金額、預估取餐到送達時間等，讓外送員可自行評估是否接單，並確保外送員有選擇上線及接單自由，也不能因外送員拒單或下線而有不利對待。

針對外送員屢次反映平台總是單方制定遊戲規則，包含不公開的停權制度且被停權後就沒有申訴管道等，王厚偉說，專法明定平台終止契約時應敘明理由、負舉證責任並提供申訴機會，並應建置獨立處理小組受理申訴，且小組成員應由無利害關係的外部專家學者及工會代表共同組成等。

勞動部職安署過去已訂定外送作業安全衛生指引，要求平台應提供外送員人身保險、財產保險，但尚未入法，王厚偉說，這次將平台提供商保義務正式入法，平台業者應確實為外送員加保團體傷害保險、責任保險後，才可以讓外送員上線接單。

專法也規定，當遇到天然災害，政府機關宣布停止上班地區也應停止營業，並通知商家及外送員等，以確保外送員安全。

王厚偉說，這次專法總共28條，今天正式預告，各界對草案內容有任何意見或建議都可在預告期限7天內提供，後續將審慎研處，並進行相關法制作業。（編輯：林恕暉）1141121