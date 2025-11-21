外送員專法草案出爐 時薪不得低於最低工資1.25倍

勞動部預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，就外送平臺業者與外送員、消費者、合作商家間之四方權利義務關係予以明確規範。（圖：勞動部官網）

勞動部今天（21日）預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，就外送平臺業者與外送員、消費者、合作商家間之四方權利義務關係予以明確規範。有關於報酬計算方式，條文明定外送員每筆訂單報酬「不得低於交通部所定基本運價所核算之運費」；且「每筆訂單外送服務期間所換算之每小時基本報酬，不得低於每小時最低工資之1.25倍」，以確保外送員的基本報酬。

勞動部長洪申翰指出，近10年來外送平臺服務迅速普及，外送平臺業者透過數位技術整合消費者、合作商家與外送員，提供即時便利的商品訂購及配送服務，如今已經成為社會運作中不可或缺的一環。

廣告 廣告

洪申翰提到，由於外送平臺業者擁有資訊、技術與品牌等優勢，與外送員、消費者、合作商家間的權利義務關係無法取得衡平，其中又以外送員最為弱勢，除了必須自備生產工具（例如機車、手機、網路）、自付油錢及維修成本之外，經常還得面臨停權、甚至遭終止外送服務契約而影響到生計，承擔最多的風險；至於在消費者與合作商家方面，也會面臨外送平臺業者擁有決定運費、服務費等市場價格的不對等權力。

洪申翰強調，政府在推動制定《外送員權益保障及外送平臺管理法》的最主要目的，期盼透過立法適度平衡四方關係，保障外送員、消費者及合作商家的合理權益，共同促進外送平臺產業的之健康發展。

勞動部進一步說明，經過邀集各部會、外送相關工會、主要外送平臺業者座談；並由部長洪申翰親自出席立院公聽會聽取各界意見後，擬具本法草案，共計有28條條文，重點包括：

一、明確相關部會權責劃分

本法後續將由相關部會共同合作與分工，就外送平臺業者與外送員、消費者、合作商家四方權利義務予以監督及管理，以健全產業發展。

二、擬定定型化契約範本

明定勞動部、交通部及經濟部，應分別就外送平臺業者與外送員、消費者、合作商家，擬定定型化契約應記載及不得記載事項或契約範本，以促進各方權利義務關係公平合理。

三、雙重機制保障外送員基本報酬

明定外送員每筆訂單報酬，不得低於交通部所定基本運價所核算之運費；且每筆訂單外送服務期間所換算的每小時基本報酬，也不得低於每小時最低工資之1.25倍，確保外送員的基本報酬。

四、要求訂單資訊透明化，並確保外送員享有離線權

明定外送平臺業者提供訂單給外送員時，應該明確告知訂單資訊，包括預估報酬、取送商品地點及其他相關重要資訊，以利外送員評估決定是否接受訂單；另外平臺除了不得強制外送員上線之外，如果外送員拒絕接單，平臺也不得為不利對待。

五、明定契約終止事由、並強化申訴救濟制度，確保外送員的工作權

明定平臺得終止契約之事由，並要求應敘明理由、負舉證責任及提供申訴機會，避免平臺濫用契約終止權利；而且平臺針對終止契約案件應該建置「獨立處理小組」受理申訴，小組成員應由無利害關係之外部專家學者及工會代表共同組成。

六、強化外送工作期間之保險保障

明定平臺業者有提供團體傷害保險及責任保險的義務；另外規範平臺業者應負擔外送員投保職業災害保險之保費，以兼顧外送員投保職災保險的權益及現行保險制度的穩定。

勞動部最後補充說明，前述草案除了公告在「公共政策網路參與平臺：眾開講」（https://join.gov.tw/policies），也同步刊登於勞動部「勞動法令查詢系統」（https://laws.mol.gov.tw），各界對草案內容有任何意見或建議，可以在預告期限內提供給勞動部，勞動部將審慎研處。（張柏仲報導）