外送員專法草案出爐！時薪245元起 保險與離線權全面保障

財經中心／王文承報導

勞動部預告外送員專法草案，外送員每筆訂單，不得低於每小時最低工資的1.25倍（時薪245元）。（示意圖／資料照）

疫情期間外送人力快速成長，如今全台外送員已超過15萬人，但其保障、保險、停權申訴及契約關係等問題仍爭議不斷。對此，勞動部今（21）日預告外送員專法草案，明定外送員每筆訂單服務期間換算的每小時基本報酬，不得低於每小時最低工資的1.25倍（時薪245元），且不得低於交通部所定基本運價計算出的運費，且若外送員拒絕接單，平台也不得因此對其不利對待。

外送員專法草案出爐 報酬、保險全面保障



勞動部長洪申翰指出，因外送平台業者擁有資訊、技術與品牌優勢，與外送員、消費者、合作商家間之權利義務關係無法取得衡平，其中又以外送員最為弱勢，除須自備生產工具(如機車、手機、網路)、自付油錢、維修成本，並會面臨停權、甚至遭終止外送服務契約而影響生計，承擔最多風險；而在消費者、合作商家方面，也會面臨到外送平台業者擁有決定運費、服務費等市場價格的最大權力。

在外送員最關注的報酬部分，草案明定每筆訂單報酬不得低於交通部基準運價核算之運費，且依外送服務期間換算的時薪不得低於最低工資的1.25倍，以保障外送員基本收入。

在保險保障方面，平台業者要提供團體傷害保險與責任保險，並負擔外送員投保職業災害保險的保費，兼顧外送員的投保職災保險、保險制度的穩定。

值得注意的是，草案也賦予外送員「離線權」，並要求訂單資訊透明化。平台在提供訂單時，須明確告知預估報酬、取送地點等重要資訊，讓外送員能自主評估是否接單；同時，平台不得強制上線，也不得因外送員拒單而做出不利處置。

