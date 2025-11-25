外送員專法草案出爐！洪申翰自稱重度使用者：不會變貴 外送員憂「退訂潮縮單」
勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會日前表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，因此增加成本不應再轉嫁消費者。外界優先是否會讓外送未來變貴，勞動部長洪申翰說自己也是重度使用者，要大家不用擔心漲價。但第一線的外送員則擔心，未來恐怕會接不到單。
勞動部日前預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，除了外送員外送期間之時薪，不得低於最低工資的1.25 倍。若以明年最低時薪196元估算，底限為245元。另外，規定平台也要為外送員加保團體傷害保險、責任保險與職災保險，確保外送工作具備基本保障。
根據《鏡週刊》報導，洪申翰接受專訪時回應，外送員全台已超過10萬人，勞動部不可能忽視這群勞動者的權益。他指出，外送員與一般承攬模式差異極大，處於相對弱勢，因此有必要透過新法規補強保障。
洪申翰也坦言自己是重度使用者，因此消費者關心是否會漲價的問題，洪申翰解釋草案目的不是替外送員「加薪」，而是設定最低底限，避免平台下修報酬。他說，平台目前給外送員的時薪普遍落在270至290元，而專法訂出的最低底限245元，比現行水平更低，「這不會造成外送費用變相上漲」。
《鏡週刊》採訪一名跑三年的外送員，他說每月收入約6萬元，全靠長時間上線與高效率接單。若平台將時薪壓到245元，預估月收入將少近1萬元。「這不是保障，是給平台合法壓低我們收入的理由。」
因為有外送員就在社群分享，依靠熟悉路況與高效率跑單，平均時薪常落在300元以上，甚至能到320元。因此這名外送員批評，這讓努力跑的外送員與偶爾上線的兼職者被迫拉到同一價碼，變相懲罰真正努力工作的人。對於草案上路後，他也預言「明年可能會有一波平台退訂潮，外送員單量會變少，所以大家要做好沒單、單不夠分的準備。」
