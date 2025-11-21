外送員專法草案出爐 DEAT：倉促立法恐流失1/3市場

（中央社記者江明晏台北21日電）勞動部外送員專法草案今天出爐，台灣數位平台經濟協會呼籲，勿倉促立法，業者恐被迫將無法吸收的新增成本，轉嫁給消費者，後續效應恐致台灣外送市場流失高達1.45億筆訂單、超過新台幣460億元產值，提出3訴求。

勞動部外送員專法草案今天出爐，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬，保障外送員權益。

勞動部表示，專法總共28條，今天正式預告，各界對草案內容有任何意見或建議都可在預告期限7天內提供，後續將審慎研處，並進行相關法制作業。

對此，會員囊括台灣99%外送業者占比的台灣數位平台經濟協會（Digital Economy Association Taiwan，DEAT）今天發布聲明表示，以財團法人聯合信用卡處理中心的外送平台相關公開資料為基礎推估，台灣外送產業年度交易額達1351.28億元、年訂單量達4.27億筆，為餐飲產業帶來巨大商機，也為非典型工作者創造大量彈性工作機會。

DEAT強調，外送專法相關立法討論聚焦外送員權益、報酬規範等，儘管產業不反對建立市場運作的制度基礎，但目前主流討論仍嚴重缺乏對外送這類多邊市場運作邏輯及其連鎖影響的理解，少了完整與正確資訊的立法結果，恐將破壞經濟平衡，業者可能被迫將無法吸收的新增成本轉嫁給消費者，進而對整體產業產生連帶影響。

根據公平交易委員會「消費者及餐飲店家對於餐飲外送平臺替代性之意見」研究，倘若foodpanda與Uber Eats對消費者均漲價5%時，將有34.1%消費者將不再使用外送平台。DEAT強調，依此數據推估，若專法的通過最終造成業者被迫將無法吸收的新增成本轉嫁給消費者，台灣外送市場一年將損失1.45億筆訂單、產值蒸發總額達460億元。

DEAT進一步說，這1/3的產值與訂單若消失，也意味著外送產業將無法持續吸納目前的人力規模，進而導致外送員失去收入機會，15萬名外送員中將有5萬多人得被迫退出此市場，商家與平台勢必得因應新狀況調整營運方式，影響甚鉅。

DEAT強調，業界支持建立能讓產業永續、平衡發展的遊戲規則，但立法本身可能帶來的實質效應與連帶影響評估，應有進行專業與充分討論的空間。

DEAT表示，與產業共同提出3大呼籲，第1，勞動部版本專法應比照其他影響民眾的重大法案，進行更充分完整的意見徵詢期至少60天以上。

第2、立法與行政部門應立即啟動產官學合作，針對法案條文的可能經濟影響進行專業研究。第3、立法院應在上述兩項工作完成並取得足夠且完整的資訊後，再據此進行實質審查，訂出真正符合各方需求的法案。（編輯：楊凱翔）1141121