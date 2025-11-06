外送員專法草案 保障報酬透明化

全國外送產業工會舉行記者會，高喊「給我外送專法，外送員要保障」。（姚志平攝）

外送員長期面對平台業者片面修改報酬、保險制度未明及停權及申訴機制不明確等，亟呼籲訂定專法保障，國民黨立委廖偉翔6日舉辦公聽會討論外送員專法，據悉，勞動部近日也將提出政府版本草案，除了會納入報酬保障，更規範僅有涉及個資、刑法、性騷、跟騷、食安、交安等可逕行停權，其餘都要經過申訴委員會才能終止契約。

「外送專法草案在6年前提出，但勞動部至今未提恐怕就要被當掉了」，陽明交通大學科技法律所副教授邱羽凡說，所提各版本中鮮少提及演算法等，呼籲應正視演算法才能知道公平派單、停權機制。

廣告 廣告

代表平台業者的數位平台經濟發展協會理事郭昕宜表示，以台灣某平台來看，有5成外送員每周上線時間不到10小時，7成為兼職工作，周工時31至40小時每月報酬達4萬8000元、40小時以上更達6萬6000元，若外送環境不佳，外送員不會年年增長，以西雅圖外送專法訂定後，要求報酬應達最低工資1.5倍，導致單一平台訂單一年就減少170萬筆、外送員等待訂單時間增加3倍，呼籲應暫緩訂定專法，而是要兼顧產業發展。

台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪則說，開的會議不下上百場，但平台始終不願正面回應報酬保障、保險等外送員關切事項，呼籲應訂定專法。

勞動部勞動關係司長王厚偉透露，專法中會提及外送費用將與交通部所管轄的運價連動，還有最低工資雙重保障，重點不在為外送員調薪，而只是要把報酬透明化，並規範僅有違反刑法等6法令可以逕行停權，其他事由終止契約則要由外部組成的申訴小組審查，更會要求業者應提供保險等相關保障，並草擬定型化契約應記載及不得記載事項管理。