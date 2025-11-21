外送員專法要來了！未來時薪有望「這數字起跳」

生活中心／徐詩詠報導

台灣外送員至今約有15萬人，但在就業保障與法令規範上，仍未有明確制度規範，導致過往在外送員報酬保障、停權申訴、契約關係與保險屢屢出現爭議。對此，勞動部今（21）日稍早預告外送員專法草案，內容指出提及外送員接平台提供訂單至完成期間不得低於最低工資1.25倍（時薪245元），且不得低於交通部所定運費；在外送員保險、停權保障草案中也做出明確界定，且平台業者不得拒絕。

勞動部長洪申翰指出，因外送平臺業者擁有資訊、技術與品牌優勢，與外送員、消費者、合作商家間之權利義務關係無法取得衡平，其中又以外送員最為弱勢，除須自備生產工具(如機車、手機、網路)、自付油錢、維修成本，並會面臨停權、甚至遭終止外送服務契約而影響生計，承擔最多風險；而在消費者、合作商家方面，也會面臨到外送平臺業者擁有決定運費、服務費等市場價格的最大權力。

勞動部21日預告外送員專法草案。（圖／勞動部提供）





勞動部進一步說明，經與有關部會、外送相關工會、主要外送平臺業者座談，並由洪部長親自出席立法院公聽會聽取各界意見後，擬具本法草案，共計28條條文。在薪資方面，提及外送員接平台提供訂單至完成期間不得低於最低工資1.25倍（時薪245元），且不得低於交通部所定運費，違反可處平台最重10萬元罰鍰。停權保障部分，草案提及，外送員僅有在外送期間違反個人資料保護法、性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、刑法、交通法規、食品安全衛生法規或外送服務契約，且情節重大，外送平台業者才能終止外送服務契約。

外送員專法草案若順利三讀通過，全台約有15萬外送員可因此受惠。（圖／民視新聞資料照）

而保險保障，草案則指出，外送平台應為外送員提供團體傷害保險、責任保險，且若外送員要透過職業工會或透過特別加保職災保險，還可以向外送平台申請保費，外送平台不得拒絕。

原文出處：外送員專法要來了！時薪有望「這數字起跳」勞動部草案3重點曝光

