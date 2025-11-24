外送員專法訂時薪底限 工會：可接受且不影響消費者

勞動部日前預告「外送員專法草案」草案，規定每單外送換算時薪不得低於最低工資的1.25倍，明年最低時薪換算後下限為245元。（資料照）

勞動部日前預告「外送員專法草案」草案，規定每單外送換算時薪不得低於最低工資的1.25倍，明年最低時薪換算後下限為245元。全國外送產業工會表示，草案訂定的金額可接受，同時要求平台為外送員加保團體傷害險與責任險，保障勞動安全，並明定外送平台、員工、店家與消費者間的權利。

勞動部上週提出「外送員專法草案」，規範外送員報酬，每單外送期間換算時薪不得低於最低工資時薪的1.25倍，並以交通部訂定運費與最低時薪換算時薪較高者作為外送員報酬。若以明年最低工資196元計算，外送員時薪下限為245元。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪說，勞動部訂定的底限「蠻可以接受的」，也高於部分平台隨意下修報酬的情況，平台宣稱外送員平均時薪270至290元，專法設定245元下限不會影響消費者，若平台以此轉嫁費用，可能是刻意營造恐慌。

對數位平台協會擔憂專法將迫使5萬多名外送員退出市場，蘇柏豪回應，平台本身時薪已高於法定底限，並不會造成外送員失業，反而可能擴大外送員進用。

專法要求平台業者必須為外送員加保團體傷害保險與責任險，並允許外送員自行辦理職災保險後向平台申請費用補助。工會理事長陳昱安表示，外送員工作中易遭車禍風險，目前勞保、健保及職災險等多由外送員自行投保，若由平台負擔職災險費用，能稍微減輕外送員成本。

工會表示雖然可以接受1.25倍的時薪底限，但工會版本原先建議為最低工資1.5倍，參考德國等國家的規範作為保障標準。專法同時明定平台、外送員、店家及消費者的四方權利義務，意在平衡各方利益，保障外送員基本勞動權益。





