外送員專法訂時薪底限 洪申翰：不必擔心漲價

（中央社記者汪淑芬台北24日電）勞動部上週提出外送員專法草案，訂定外送員時薪不得低於最低工資時薪的1.25倍。勞動部長洪申翰今天說，目前外送員實際的時薪高於草案的規範，消費者不必擔心外送會漲價。

洪申翰上午接受「POP撞新聞」專訪，他說，現在的外送員人數已10餘萬人，勞動部不可能忽視這些人的勞動權益，而外送平台以數位演算法做勞動調度與控制，與傳統僱傭關係不同，外送員相對較弱勢，確實需要一個新的法規來規範。

廣告 廣告

洪申翰提到，他自己就是外送高度使用者，他請消費者放心，外送涉及平台、外送員、店家與消費者，提出專法草案是要處理這4方的關係，並參考國際做法，訂定最低時薪底限，因外送員反映，平台有時會隨意下修報酬，所以訂底限只是一個基本保障，不是用法律替外送員加薪。

洪申翰表示，目前外送平台提供外送員的報酬，時薪在新台幣270元到290元，外送員專法草案中，訂的時薪底限是不得低於最低工資時薪的1.25倍，明年最低工資時薪196元，1.25倍就是245元，比目前外送平台給的時薪還低，不必擔心外送會變相漲價。

洪申翰說，外送員與一般打工不一樣，因外送員要自己負擔機車的折舊耗損、油資，還有等待時間，所以利用交通部的公式算出，時薪應為最低工資時薪的1.25倍，未來最低工資調整，外送員時薪底限也會跟著變動。（編輯：管中維）1141124