外送員專法預告僅7天 外送員憂「跑越快賺越少」 消費者怕漲價轉向不叫外送

勞動部11月21日預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，預告期只有7天，引發外送員與消費者質疑立法過程過於倉促。

草案明定，每筆訂單的外送服務期間，折算時薪不得低於最低工資1.25倍，並不得低於交通部運價公式算出的基本運費。以2026年起生效、每小時196元的最低工資推算，外送員最低時薪為245元；其中約31元被視為油料、折舊、維修等自負成本，約占最低工資16%。

草案同時要求平台為外送員投保職災保險及團保、訂定定型化契約範本，並強調要「衡平外送員、消費者、合作商家與平臺四方關係」。 勞動部表示，平台提供的資料顯示，外送員未扣成本的時薪中位數約270〜290元，因此245元只是「防止被往下砍的底線」，不應成為漲價理由。

不過，部分全職外送員受訪時坦言，目前靠熟悉路線與高峰時段調度，時薪常在300元以上，若平台把各種獎金、距離費「裝進」245元底線內，實務上容易變成「下限就是上限」，努力跑單者反而被迫與兼職外送員拿同樣的報酬，「變成吃大鍋飯」。他們擔心，平台為了控制成本，未來可能收緊派單機制，只留「最便宜、最好管」的人，其他人被排擠在外。

消費者端的疑慮，也在民調中浮現。Yahoo 11月初針對專法發起網路調查，超過6萬人參與；若運費從65元起跳，44.2％表示「不會再使用外送」，約19％表示會減少使用頻率，僅13.1％表示不受影響，顯示一旦價格明顯上調，部分民眾可能改回自取或內用。

業者團體則引用公平會委託研究指出，若兩大平台（foodpanda、Uber Eats）價格同時上漲5%，約有34.1％消費者不再使用外送服務。依外送產業一年約4.27億筆訂單推估，可能減少1.45億筆訂單、造成460億元產值蒸發，連帶影響外送員工作機會與餐飲業營收。

國際經驗也顯示，保障提高若處理不慎，可能對市場帶來連鎖反應。西雅圖在提高外送員最低報酬並加收4.99美元費用後，Uber Eats訂單量一度較前一年同期下滑約45%，整體餐飲消費也明顯轉弱，市議會隨後討論調整相關規定。 西班牙實施「騎士法」要求平台將外送員改為僱傭關係後，Delivery Hero旗下Glovo在當地連年虧損、被課以高額罰款，公司為此提列數以億計歐元的準備金並宣布全面改聘員工。

目前國內估計約有14〜15萬名外送員，外送經濟一年創造逾千億產值，已成為許多小店的外送管道與部分家庭的主要收入來源。 在僅有7天預告期的情況下，外界除了關注外送員基本權益能否落實，也愈來愈多聲音要求政府補上完整的產業衝擊評估，避免在保障一方的同時，讓消費者、餐飲業者與外送員自己，最後一起承擔「四方皆輸」的結果。

