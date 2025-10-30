外送員專法「承攬還是雇傭」陷兩難？林楚茵提民進黨版本：四方皆贏

節目中心／綜合報導

全台目前約有15萬名外送員，為了保障外送從業人員的權益，朝野黨團都推出相關草案。勞動部長洪申翰也在日前表示，行政院版本在經過幾個月的研議後，目前進入最後跨部門的整合階段。民進黨立法委員林楚茵強調，未來通過的專法內容牽涉到外送員、消費者、外送平台及商家等四方權益，建議應多開幾場公聽會，完整討論後再進行表決。

林楚茵在《94要客訴》節目中表示，「外送員專法」牽涉到的不只是外送員、消費者與外送平台三方，還有被平台收取上架費的商家，民進黨團版本在前陣子已推出，不僅提及「申訴處理小組」與「各部會分工」，也被台北市外送員工會稱讚「最為完整」。呼籲國民黨不要繼續靠著人數優勢倉促立法，在外送員權益上，應考慮立法完整性再送出去表決，才能面面俱到。

外送員專法「承攬還是雇傭」陷兩難？（圖／94要客訴）

政治評論員蕭敬嚴則表示，外送員的權利與義務應該對等。若外送員希望享有勞健保等保障，服務品質也應同步提升。他以消費者角度指出，目前外送員素質參差不齊，不乏棄單、延遲情形。他也感嘆：「現在叫外送有被剝三層皮的感覺」商家減料、平台上架價格偏高、再加上外送費，對消費者而言成本已不低。他擔憂若專法通過後平台營運成本上升，最終可能仍轉嫁給消費者，也表示專法通過前應舉辦公聽會，傾聽消費者意見。

蕭敬嚴以消費者角度指出，外送員的權利與義務應該對等。（圖／94要客訴）

資深媒體人邱明玉認為，最大癥結點還是在外送工作是屬於「承攬」還是「雇傭」？若屬承攬關係，外送員等同自由接案者，須自行負擔保險。如果是「雇傭」，外送員等同於外送平台的員工，雖然可享受勞健保的保障，但也可能需要犧牲彈性工時、接單自由等好處。以外送平台的立場，他們認為自己是媒合者，對外送員強制性較低，假若又要保障外送員在勞健保的需求，碰到棄單、外送延遲等問題，恐怕會讓消費者權益受損。至於外送員，部分人雖能靠高接單量月入數萬元，但也承擔長時間工作與交通風險，甚至有「備勤卻無薪」的情況。主持人王時齊也表示，目前各界對外送員工作性質仍意見分歧，專法制定前應廣邀各方利害關係人召開公聽會，充分討論後再行定案。

蕭敬嚴表示專法通過前應舉辦公聽會，傾聽消費者意見。（圖／94要客訴）

對於外送員權益的議題，網友也在直播留言區熱烈討論。有些人認為「要當外送員，就要有些犧牲，不要只想拿好處」。也有人擔心外送員納保後，「（平台）就會要求（外送員）外表要整齊清潔有禮貌不亂丟單、丟食物，一日要達成多少業績，不能亂搶單等，那會有多少外送員願意做」？

