外送員專法 最快7月中旬上路

立法院會6日三讀通過外送員專法，明定外送平台業者須保障外送員基本報酬，每單不得少於45元。（郭吉銓攝）

立法院院會6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，首度以專法納管外送產業，明定外送平台業者須保障外送員基本報酬，每單報酬不得少於45元，並在天然災害停班地區配合停業，公布後6個月施行。不過，平台業者曾多次透露，專法上路後外送費恐調漲20元；消基會也擔心，導致消費者、店家、外送員三輸。

外送專法共28條，最快7月中旬即可上路。依三讀條文，外送平台業者給付外送員每筆訂單報酬，換算時薪後，不得低於最低工資時薪的1.25倍，且不得低於45元，並將隨最低工資時薪調整比率公告調升；而外送員報酬須每月至少定期發給2次，業者應提供報酬明細，載明報酬總額、各筆訂單計算方式與金額、依法或約定得扣除項目，以及實際給付金額。

廣告 廣告

條文還要求平台業者對新加入外送員提供職業安全、交通安全、食品衛生等必要教育訓練，另每年要求外送員完成一定時數訓練，相關時數與內容將由中央主管機關會商訂定。

針對職業安全方面，外送平台業者須替外送員投保團體傷害保險及責任保險；外送服務期間如發生死亡或需住院治療等職業災害，業者須於8小時內通報勞動檢查機構，進行事故調查與記錄。

外送專法三讀通過後，Uber Eats表示，恐連帶影響外送夥伴、店家及消費者，但尊重立法流程；foodpanda稱，尊重三讀通過內容，將陸續啟動各項營運模擬，持續與各方溝通。不過，Uber Eats去年底曾反應條文中「訂單」定義將影響疊單運作，且已2度透露，未來每筆外送費可能會增逾20元。

對此，台灣外送產業權益促進聯盟認為，專法未禁止疊單，若疊單，外送平台每筆訂單分別向消費者、合作餐廳收費，卻只給外送員1份報酬，非常不合理，每筆訂單都應獨立計算。

消基會董事長鄧惟中指出，修法本身就是零和局面，因為平台方終究是營利取向，一旦經營成本提高，勢必會轉嫁至消費者、店家、外送員。不過，不反對政府立法保障外送員權益，只是若未制定更完善監督機制，難保平台不會又透過契約設計、經營模式改變等手法規避責任，導致政策無法達成預期效果。消基會將持續監督觀察，避免新制度成為另一個衍生爭議的起點。

藍委廖偉翔表示，這部專法的主要目的，就是不能讓科技創新成為剝削勞工、壓榨店家、甚至讓消費者多付費的遮羞布。