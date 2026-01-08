《外送員專法》漏了消費者權益？ 游淑慧爆「碗糕加價50％」慘痛經歷

立法院6日三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，並於總統公布後6個月施行，條文明定外送員每筆訂單報酬不得低於外送服務期間換算最低時薪的1.25倍，並設有每單最低保障45元。國民黨台北市議員游淑慧認為，被剝兩次皮的消費者權益也該關心，並提及其親身經歷。

針對立法院三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，游淑慧昨（7）日在臉書指出，大家都樂見未來外送員權益將獲保障，但被剝兩次皮的消費者呢？除了要付外送費，餐點還要被加價35%-50%；游強調，應同時立法合理規範外送平台的收費及抽成上限，保護餐廳業者和消費者。

游淑慧進一步指出，消費者付配送費，聘僱外送員協助取送餐，對店家來說等同消費者自行取餐，並沒有增加店家的成本，但在外送平台上的餐點價格，就是比店內價高35%-50%，她更透露最多曾吃過被加價50%的碗糕，一直到某天到店裡才發現「加很大」。

游淑慧不解，消費者找人幫忙拿餐，為什麼還要付多三、四成的餐費呢？因為平台跟店家抽成，店家就轉嫁到消費者身上，結果最賺的一樣是平台，最倒霉的始終是消費者。

針對美國已有一些州立法要求平台抽成的上限，但台灣一直都沒有注意到對平台收費的規範，游淑慧質疑，如今雖然立法保障外送員薪資，未來平臺為獲利，會不會又提高消費者的收費或加重特約餐廳的抽成？並認為同時合理規範外送平台的各項收費及抽成，才能保護餐廳業者和消費者。

