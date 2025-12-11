《外送員專法》禁疊單！Uber執行長憂「成本大增」：每筆外送費恐漲20元

立院初審通過「外送員專法」。示意圖。Uber提供



台灣外送市場持續擴張，立法院於12月4日初審通過「外送員專法」，Uber執行長Dara Khosrowshahi（庫斯洛沙希）今（12/11）日首度訪台表示，公司支持外送員專法立法，但對草案中「禁止疊單」規範表達憂慮，認為將造成外送效率下降、成本上升，預估消費者每筆訂單的外送費可能提高約20元，恐引發市場負面循環。

這是庫斯洛沙希自2017年出任Uber執行長後首次來台。他指出，台灣是Uber全球70個市場中「少數同時提供叫車與外送服務」的地區，且Uber Eats表現亮眼，已躋身全球前十大市場，目前合作商家超過10萬家、外送夥伴達10萬名；台灣Uber的滲透率更達98%，在地影響力極高。

庫斯洛沙希表示，Uber長期以來倡議外送員應獲得更完善保障，因此樂見台灣推動專法，他也對其中兩項規範表達高度支持，其一肯定外送員具備彈性工作權利；其二，當外送員遭停權時，法律要求平台提供正式申訴途徑。他指出，多國皆有類似立法，能促進公平競爭並保障勞動者權益。

然而，庫斯洛沙希也指出，專法中的「禁止疊單」恐怕會對整體市場造成連鎖效應。所謂「疊單」，是外送員可於同趟路程中「順路接取多筆訂單」，提高配送效率。假如禁止疊單，他認為可能會導致外送費平均漲約20元、商家每月多100萬次外送員上門取餐。

Uber內部估算，少了疊單的效率，平台每筆訂單的配送成本將會顯著上升，消費者需負擔約20元的額外費用。另外，外送員到店取餐，在店裡空等的時間可能也會拉長，員工壓力大增；再者，城市運輸量恐怕會暴增，每月多3000萬公里行駛距離，Uber曾估算，目前疊單機制能為台灣外送員每月減少 超過 3000 萬公里 的行駛距離。

庫斯洛沙希認為，如此一來可能會造成「三輸」局面：消費者成本更高、商家物流更慢、外送員收入降低。他呼籲政府在專法的疊單規範上「給予更充分考量」，並與工會、主管機關持續溝通，期望在保障外送員權益的同時，維持市場運作效率。

