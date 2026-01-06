外送員專法6個月後施行 勞動部將會同跨部會訂定子法

立法院今天(6日)三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，全文共計28條，為國內首部針對外送平台產業的專法。勞動部表示，相關法規將於總統公布後6個月施行，施行過渡期間將會同交通部、經濟部等相關部會儘速完成施行細則及相關子法的訂定與公告。

勞動部長洪申翰透過新聞稿感謝立法院朝野各委員的提案及各界支持。他指出，外送平台產業在台灣發展十多年來，外送員、消費者、合作商家與外送平台業者間的權利義務關係確實存在日益失衡的嚴峻問題，需要一部由跨部會分工合作的整合性專法，透過制度化的法律規範，使外送平台產業內的四方權利義務關係可以更為衡平及健康發展。

勞動部表示，本次立法主要是因爲外送平台業者於近年幾度片面變更報酬，導致外送社群多有怨言，長期關係的不平衡引起朝野各黨團關切；且外送平台業者透過數位技術掌握派單、計算報酬及運費、制定契約條款及資訊等優勢權力，所以制定外送專法的目的，在於透過法律明確規範，確保契約公平、資訊透明與爭議申訴機制得以落實，並在考量數位平台產業創新空間的前提下，衡平四方的權利義務關係，促進外送平台產業健全發展。

勞動部指出，此專法將是外送員保障的樓地板，並強化消費者及合作商家相關權益，以衡平四方關係。新法將於總統公布後6個月施行，勞動部在法案施行的過渡期間內，將盡速會同交通部、經濟部等相關部會共同完成施行細則及相關子法的制訂及公告。而在訂定子法的過程中，除會徵詢外送平台業者、外送員、工會、消費者保護團體及合作商家的意見外，也會加強宣導及協助外送平台業者依法調整營運模式，以利該法順利推行。 (編輯：宋皖媛)

