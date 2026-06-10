外送員崩潰！點名「新北8處」外送雷區 一見地址秒跳過：劃掉不接

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生活中心／彭淇昀報導

不少人依賴外送解決三餐，不過對外送員來說，有些送餐地點讓他們一看到就頭痛。一名外送員直接點名「新北8處外送雷區」，包括三重湯城園區、台北醫院、伊吉邦社區等地。貼文曝光後，引發不少外送員共鳴，紛紛直呼「直接劃掉不接」。

外送員點名新北「8處外送雷區」，崩潰喊看到地址直接劃掉不接。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文，點名他心目中的「8處外送雷區」，包括三重區湯城園區、新莊中平路的台北加州社區（CD區）、台北醫院、新北大道上的伊吉邦社區、新泰醫院、龜山區南林路，以及五股區登林路的新加坡花園城堡與貿商二區等地。

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貼文曝光後，引發不少外送員共鳴，「看到重新路五段6xx巷…就直接劃掉不接」、「湯城，稍微停，車就被拖了」、「湯城真的雷；加州一般要送上去就要走進社區；台北醫院，雷、難停車，如果還要送上去就很超雷；伊吉邦100個客人95個都要求要送上去，社區大、樓層高也是很雷；新泰醫院我覺得很好送，外面算好停，走進去搭電梯很快；南林路送過南亞，原本要拒掉，客人傳訊息說給小費100，我送上去後只給30」。

還有外送員補充，宏匯廣場、IKEA、輔大醫院、新莊民安西路的東帝士社區等地，同樣都是很難送餐的地點。

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