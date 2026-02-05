外送員帶氣球進電梯 下秒瞬爆「3人慘遭烈火吞噬」

國際中心／倪譽瑋報導

印度一處住宅，帶著氣球的外送員與另外兩人要搭電梯。（圖／翻攝自X）

近日印度發生駭人爆炸事件，有外送員帶著多顆氫氣球進電梯，此時裡面還有另一位女子、後方也有一男子要上電梯；外送員進電梯後，手中氣球在靠上牆壁的瞬間爆炸，電梯內被大量火焰填滿，一度波及3人，所幸他們即時往門外跑，烈火並未造成生命危險。如今電梯監視器所記錄下的畫面在網路瘋傳。

綜合《Hindustan Times》等外媒報導，事發地點在印度孟買郊區戈雷岡（Goregaon），2月2日晚間，32歲外送員馬托（Raju Kumar Mahto）要送貨到當地社區大樓Anmol Towers，他帶著一大袋氣球，裡面似乎裝有數十顆。

氣球在進電梯後爆炸，現場瞬間變火窟。（圖／翻攝自X）

當時電梯裡還有21歲女子塔帕里亞（Himani Tapriya），馬托把氣球推進電梯，他背後一名黑衣男子也走上來要搭，下秒氣球疑似受到擠壓，整袋爆炸竄出火光，監視器畫面瞬間被烈焰填滿，所幸門沒關，三人速速跑到外面走道。

事後當地警方表示，事件造成馬托、塔帕里亞身上多處燒傷，2人目前已無生命危險，黑衣男子則傷勢較輕；未來當局也將對馬托的雇主展開調查。至於爆炸的氣球，馬托所運輸的共有10至12顆，用於大樓住戶慶生；而球內有填充易燃的氫氣，才會造成如此猛烈的爆炸。

Mumbai Viral Video | Narrow Escape in Goregaon Building Lift



A shocking incident has come to light from Anmol Tower in Goregaon, where gas-filled balloons exploded inside a lift. The balloons were reportedly filled with hydrogen gas and were being carried in a dangerous manner.… pic.twitter.com/jQlCs4WFcA — Pune Pulse (@pulse_pune) February 5, 2026

