外送員捲26萬iPhone、現金人間蒸發！逃半個台灣被逮了 錢竟花到剩這樣

51歲吳姓女子在「Lalamove」接單運送總價值26萬元的手機、現金後，竟一路往南，逃了近半個台灣後在台中落網。（翻攝自記者爆料網）

台北市文山區一家通訊行日前委託外送物流平台「Lalamove」，協助運送包含iPhone手機、AirPods耳機等3C商品，以及貨款約5萬多元現金，總價值約26萬元，未料一名51歲的吳姓女外送員接單後人就失聯了！警方獲報後一路追查，終於在昨（16日）下午於台中北屯將吳女逮捕到案。

委託外送26萬貨品 等嘸人急報案

綜合媒體報導，位在台北市興隆路一家連鎖通訊行12日傍晚委託Lalamove，要將iPhone 17 Pro在等6支高價旗艦機、3副耳機、現金5萬4,000元左右，送到北市其他分店。

然而接單的吳姓女子在取得總價值高達26萬元的貨品後，其他分店卻遲遲等不到東西，也聯絡不上外送員，發現東西被騙走了，老闆連忙向警方報案。

前科外送員捲貨一路向南 跑到台中被逮剩這樣

警方組成專案小組展開追查，警方發現，吳女過去就曾有竊盜前科，案發當天她拿到貨品和現金後，一路騎著機車南下逃亡。

專案小組調閱沿路監視器鎖定其行蹤，終於在16日下午1點，在台中市北屯區將吳女拘提到案。吳女在逃亡期間已陸續將現金花掉，並將手機變賣銷贓，落網時手機剩下3支、耳機剩1副，現金也只剩下約9,000元。

吳女無法清楚交代贓物流向，警方已查扣相關物證持續追查，吳女也在偵訊後被移送台北地檢署依業務侵占進行偵辦。

