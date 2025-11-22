外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高
勞動部推出外送員權益保障草案，外送員接的訂單換算後，每小時薪資不得低於245元，外送員說現在一小時送的訂單大約200元左右，法案如果通過，多出的成本恐怕由消費者跟店家吸收，價格拉高需求減少，預估5萬名外送員失去工作，不過全國外送產業工會表示，不用過度擔心！
外送員從店家走出，一單接一單，送得越多賺的也更多，為了外送員的報酬保障。
勞動部推出《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，每筆訂單換算後，每小時薪資不得低於最低工資的1.25倍，按照2026年最低時薪估算是245元。
這金額已經高過現階段，外送員的時薪，多出來的費用誰來吸收？
外送員：「平台他不會，吸收這個費用啊，你基本上多出來的成本，一定是轉嫁給客人啊，一方面提高客人的費用，一方面又苛刻外送員的薪資獎勵，整個來說賺錢的，永遠都是平台。」
外送員：「正常是轉嫁到消費者身上，跟店家的身上。」
外送員透露，薪水是以論單計酬，平均一單可賺45元左右，依照運送距離遠近，跟訂單金額，薪水可能調整，一小時內接單量，加上其他獎金，頂多200元左右，低於勞動部草案的245元。
按下送出訂單的你，未來恐怕得負更多運費，價格拉高需求因此減少。
民眾：「喔那不行那可能就沒辦法，拉高太多可能就會不太想點外送，就還不如出去買就好。」
民眾：「外送的運費其實也不算低，如果又加上去的話，那當然會造成消費者的負擔。」
台灣數位平台經濟協會發聲明，一年可能流失高達1.45億筆訂單，蒸發460億元產值，約5萬名外送員失去工作。
對此全國外送產業工會表示，外送平台早已保障外送員，成本提高的疑慮不用過度擔心。
全國外送產業工會理事長陳昱安：「要求的是基本時薪1.25倍，245元左右，其實是遠低於平台宣稱的290塊，所以我們會認為其實平台沒有漲價的一個要求。」
外送員薪資結構恐怕將有一波調整，是否衝擊外送產業，一切還充滿變數。
