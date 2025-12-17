外送員收神單！下單者請吃晶華Buffet 全網喊羨慕

近日一名外送員接單時發現有一訂單內容顯示取件處沒有任何物品需要拿取，備註欄位寫著「一起去吃晶華酒店的Buffet」，不過因為當時仍在忙碌，選擇將訂單轉回系統，事後則發文驚呼：「無奇不有」，也意外釣出下單者本人現身說明。

一名外送員收到 備註欄位則寫著「 一起去吃晶華酒店的Buffet 」的訂單，引發討論。 （示意圖／翻攝自 台北晶華酒店官網 ）

日前一名外送員在臉書社團「Lalamove北部快送討論區」曬出截圖，訂單內容顯示取件處沒有任何物品需要拿取，但備註欄位寫著「今晚6pm，晶華酒店柏麗廳吃飯，我有兩張餐券，愛吃Buffet的人再接此單，此單是自助餐吃到飽」。第一位看到訂單的外送員因當時仍在忙碌，選擇將訂單轉回系統，讓平台隨機派送給其他外送員，他在貼文中驚呼「真的無奇不有」。

貼文引發熱議，不少人紛紛表示，「接到這單也太爽了吧」、「這是免費嗎？好神奇的單子」，也有網友分享，「曾經代表建設公司參加婚宴，一樣是拉拉的單子」、「看過有單子備註要找女司機唱歌的」，但也有人質疑是否為詐騙。

下單者本人隨後在社團現身說明，他在貼文中表示「這免費餐券來的太臨時，女朋友在公司開會還沒下班，家人也有事情，所以才下單找司機跟我去吃」。他透露原本共有四張免費餐券，但因用餐時間將至，因此與泰市場的主管取消另外兩張。下單者也證實「第二接的男司機跟我去吃了，還是個當爸爸的」，兩人順利在晶華酒店共享美食。

網友們紛紛留言表達羨慕之情，「這種好康我怎麼遇不到啊」、「想吃」、「好羨慕」、「我報名」、「下次有這好康的，提早通知我」、「吃到飽還賺126」。

