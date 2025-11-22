外送員時薪下限最低工資1.25倍 工會籲平台勿轉嫁消費者
保障外送平台業者與外送員、消費者、合作商家間的四方權利義務，勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，外送員薪資跟消費者費用其實並沒有掛鉤，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。
勞動部昨天預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，針對外送員報酬明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬。若以明年最低工資時薪新台幣196元來計算，外送時薪不得低於245元。
全國外送產業工會發言人蘇柏豪今天接受媒體聯訪表示，勞動部所訂定這個金額「蠻可以接受的」。若以平台自行公告的外送員收入來看，平台稱外送員每小時平均有270元至290元收入，以明年來說，勞動部外送員專法將245元訂為下限，這應不至於影響到消費者權益，若平台藉此轉嫁消費者，就可合理懷疑平台是刻意塑造風向造成恐慌。
對於台灣數位平台經濟協會指立法之後可能造成5萬多名外送員被迫退出市場，蘇柏豪也說，平台多次公開說外送員的平均時薪為270元至290元，如果專法只是保障245元這個數字，「為什麼會造成他們的營運成本上漲」，平台若不對消費者調漲價格，又怎會造成外送員失業，可能還能擴大外送員的進用。
全國外送產業工會理事長陳昱安表示，平台7月15日時已有調整平台費跟外送費，然而外送員薪資並沒有往上提升，所以外送員薪資跟消費者費用其實並沒有掛鉤。雖然可接受這金額，但當初工會版本其實訂為最低時薪的1.5倍，因為包含德國等其他一樣是用最低時薪保障的國家等，大約都是1.5倍。
勞動部昨天預告的外送員專法也要求，平台業者應確實為外送員加保團體傷害保險、責任保險後，才可以讓外送員上線接單，且外送員自行辦理職災保險加保，也可檢具收據向平台申請自行投保的保費。
陳昱安說，外送員工作過程中容易碰到車禍風險，現狀為外送員的勞保、健保、職業災害保險、第三人責任險等都是外送員自己去投保，如果要求平台業者負擔職災險，外送員的成本能略微下降一點。
其他人也在看
外送專法草案明定外送員時薪 不得低於最低工資1.25倍
勞動部21日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，首度用法律規範外送平台、外送員、消費者、跟商家4方關係，包括保障外送員離線權、薪酬計算等權利義務關係，外送平台如果違規，最高可罰50萬，草案預告期7天，將蒐集各界意見，再送行政院審議。公視新聞網 ・ 18 小時前
外送員專法草案出爐 時薪不得低於最低工資1.25倍
勞動部今天（21日）預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，就外送平臺業者與外送員、消費者、合作商家間之四方權利義務關係予以明確規範。有關於報酬計算方式，條文明定外送員每筆訂單報酬「不得低於交通部中廣新聞網 ・ 1 天前
終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了
終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
川普送「生日驚喜」？ 美軍擬空投傳單 懸賞15億抓馬杜羅
面對委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolás Maduro）拒絕下台，川普政府正醞釀一項極具羞辱性的心理戰行動。據《華盛頓郵報》披露，白宮考慮派遣美軍飛機飛越委內瑞拉首都卡拉卡斯，空投印有高額懸賞金的傳單，而行動時間點可能刻意選在馬杜羅63歲生日當天，意圖以此「生日大禮」瓦解其統治意志並鼓勵其流亡。自由時報 ・ 1 小時前
勞動部公布外送員專法草案 明定每單時薪不得低於最低工資1.25倍
勞動部今天正式公布外送員專法草案，總計28條、涵蓋六大重點，包含明定每一訂單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，將在兩者間取較高者作為外送員報酬，保障外送員權益，另也要求平台派單時須即時明確告知訂單資訊，讓外送員可自行評估是否接單，且不得因外送員拒單或下線而有不利對待等。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。中央社 ・ 22 小時前
周休三日掀話題…民眾提案連署過關 勞部須在12月7日前回應
台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，且連署過...聯合新聞網 ・ 8 小時前
大苑子董事長道歉 長壽天然農場：今年不賣石虎柳丁給大苑子
手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，大苑子董事長親自到果園道歉，農場也願意相信不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會；有人說他們被花錢買通，但今年農場不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
外送員專法草案 保障最低報酬、提供保險
勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...聯合新聞網 ・ 1 天前
外送員最低薪、保險全入法！平台違反離線權、退避權最重罰50萬元
我國外送員已超過14萬人，卻在報酬保障、停權申訴、契約關係與保險等面向，長期與外送平台爭議不斷。勞動部今（11/21）日預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，明定外送員自接獲平台訂單至完成期間，報酬不得低於最低工資1.25倍，且為保障離線權及退避權，若外送平台違反相關事宜，最重可處50萬元罰緩，同時，平台業者的義務正式入法，應確實為外送員加保團體傷害保險、責任保險後，才能讓外送員上線接單。太報 ・ 1 天前
大苑子董座上門道歉 農場聲明：今年不賣石虎柳丁給他們
手搖飲品牌大苑子近日以「石虎柳丁」作為宣傳，遭農友控一顆都沒買後引起爭議，大苑子昨日發布道歉聲明，董事長邱瑞堂也親自前往南投向農友道歉；長壽天然農場則說，雙方已取得共識，將誤會解開就好，但針對有人說他們被花錢買通，他則嚴正反駁「今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們（大苑子）」。中時新聞網 ・ 1 天前
外送員專法出爐 消基會憂成本轉嫁消費者
外送員專法草案出爐，引發關注。消基會執行董事徐則鈺表示，保障外送員最低報酬固然重要，但主管機關在立法時，也應納入消費者與...聯合新聞網 ・ 1 天前
成本高.農工缺 百大青農得主「機具共享」打破困境
想返鄉務農，但光是機具成本，就動輒好幾百萬，沒經驗也可能失敗收場，但在雲林縣大埤鄉，這些都不成問題！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，在地青農謝志坪，原本在工廠上班，卻覺得跟自己的志向南轅北轍，毅...華視 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前