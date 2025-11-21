外送員時薪保障最低工資1.25倍

勞動部提出「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，勞動關係司司長王厚偉表示，其中包括每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪一點二五倍及交通部所訂運費。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

勞動部外送員專法草案二十一日出爐，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪一點二五倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬，保障外送員權益。

外送平台從二０一二年來台之後服務迅速普及，也有不少人投入外送產業擔任外送員，但由於近年外送平台與外送員勞資爭議不斷，勞動部今天正式提出外送員權益保障及外送平台管理法草案，明定外送平台業者與外送員、消費者、合作商家間的四方權利義務。

勞動部勞動關係司司長王厚偉說明草案，外送員專法有六大重點，首先是外送員權益過去都必須跨部會協調處理，這次專法明定由勞動部擔任主管機關，後續將與交通部、經濟部等部會共同合作及分工。

王厚偉表示，以現狀來說，外送平台在四方關係中處於優勢，多數商家只能被動接受平台開出的上架條件、抽成比例，而消費者也因為浮動的運費及平台使用費無法了解計算方式，加上派單及報酬計算機制不明，也導致外送員收入不穩、停權及契約爭議經常發生。

王厚偉說，跨部會將分工就平台與外送員、消費者、合作商家擬定定型化契約應記載及不得記載事項或契約範本，這具有法規性效力，包含經濟部、交通部都會訂定，分別將停權、終止契約、報酬計算及給付方式、申訴制度、保險、專人服務聯絡方式等事項納入。

其中在外送員權益部分，王厚偉指出，平台多次變更報酬計算方式，使得外送員生計缺乏保障，未來將要求平台派單時，每一單必須分開獨立即時計算，且每筆訂單外送服務期間所換算的每小時基本報酬，不得低於最低工資法規定每小時最低工資的一點二五倍，及交通部所定基本運價所核算的運費，將從兩者取較高者，透過雙重機制保障外送員基本報酬。