外送員最低薪、保險全入法！平台違反離線權、退避權最重罰50萬元
我國外送員已超過14萬人，卻在報酬保障、停權申訴、契約關係與保險等面向，長期與外送平台爭議不斷。勞動部今（11/21）日預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，明定外送員自接獲平台訂單至完成期間，報酬不得低於最低工資1.25倍，且為保障離線權及退避權，若外送平台違反相關事宜，最重可處50萬元罰緩；平台業者的義務也正式入法，應確實為外送員加保團體傷害保險、責任保險後，才能讓外送員上線接單。
勞動部勞動關係司司長王厚偉說明，過去外送員多以承攬、委任或其他型態與平台合作，必須自備機車、手機等工具，且面臨平台任意調整計費機制、說停權就停權等風險，發生爭議時，外送員在資訊及議價上處於弱勢。
王厚偉表示，專法共28條，立法目的在保障外送員權益、管理外送平台，並兼顧消費者與合作商家權益。若平台與外送員間具僱傭關係，仍優先適用《勞動基準法》等勞動法令，專法僅在契約、商業保險、職災通報及教育訓練等部分準用；多數以承攬、委任方式合作的外送員，則全面適用本法有關權益保障及處罰規定。
報酬設「雙重下限」 不得低於運費與1.25倍基本工資
在最受關注的報酬設計上，草案採「雙重下限」機制。外送員從接單到完成送達這段時間，平台必須依單筆訂單計算報酬，每一單所對應的時薪不得低於最低工資1.25倍，依明年起時薪196元計算，相當於至少245元；同時，每單報酬也不得低於交通部依路程、時間等因素訂定的基本運費標準，兩者取其高。
王厚偉指出，過去平台可片面調整計價方式，外送員常反映「越跑越薄」、「疊單吃力卻不一定多賺」，透過雙重下限設計，一方面讓外送員對一單能拿多少、跑多久較有預期，另一方面也避免過度壓低每單酬勞，形成惡性競爭。草案並規定，若平台違反基本報酬雙重下限、給付方式或報酬明細等規定，主管機關得處新台幣2萬至10萬元罰鍰。
定型化契約入法 停權須有理由並設申訴與補償機制
在契約關係方面，草案授權主管機關訂定「定型化契約範本」及應記載、不得記載事項，將外送員與平台之間的重要權利義務明文化，包括報酬計算方式、給付時間、保險內容、個資利用、申訴管道及專人聯絡窗口等，避免由平台片面設定條款、外送員只能「勾選同意」。
針對外界關注的停權問題，草案要求平台終止合作或限制外送員接單時，須具備一定事由，且負舉證責任，除涉及刑事案件、嚴重違反交通及食品安全相關法規、或重大違反契約約定外，不得任意以「服務不佳」「不適任」等模糊理由停權。平台做出不利處分時，須明確告知理由、提供申訴機會，並建立內部申訴制度。
同時，草案也規劃成立由外部專家學者及工會代表組成的獨立申訴小組，審議外送員對停權等重大爭議案件，若最終認定平台處分不當，除了恢復外送員接單資格外，平台也應提供相應補償，藉此提高停權決策的審慎程度。相關違規行為，例如未依定型化契約保障外送員權益、未建立申訴制度或未發給經濟補償者，依草案可處2萬至10萬元罰鍰。
資訊透明與離線權 平台不得因拒單、不上線予以不利對待
草案也納入訂單資訊透明與離線權的規範。平台在派單時，須揭露足夠資訊，包含取餐與送餐地址區域、預估可得報酬、預估完成時間及其他合理提示，讓外送員能依自身條件與風險評估是否接單，而非在資訊不對等情況下被迫「盲接」。
為避免平台藉由演算法或分潤制度，變相要求外送員長時間待命。王厚偉強調，草案明定平台不得強制外送員上線，也不得因外送員拒單、取消訂單或選擇離線，而給予不利對待，例如降低派單量、凍結帳號等，藉此保障外送員自主安排工時的權利，若平台違反離線休息權，如強迫上線或因拒單、離線而不利對待外送員，得處10萬至50萬元罰鍰。
強制保險納入外送期間 職災保費可向平台申請支付
考量外送員長期行駛於道路間、交通風險高，草案將保險保障入法，要求平台在外送員上線接單前，即須為其投保一定水準的團體傷害保險及責任保險，涵蓋外送過程中自身傷害及對第三人造成人身、財物損害的風險。
此外，若外送員透過職業工會或其他方式加保勞工職業災害保險，可檢附相關單據向平台申請由其支付保費或提供補貼，鼓勵外送員納入更完整的職災保障體系，降低事故發生後「無處請求」的情況。草案規定，平台若未依規定投保團體傷害保險及責任保險，或拒絕負擔外送員應有的職災保險保費，主管機關或目的事業主管機關可處2萬至10萬元罰鍰。
王厚偉重申，未來將與交通部、經濟部等相關部會分工，分別就外送員、消費者與合作商家三方的定型化契約及運價標準進行規範，形成完整的外送產業管理架構。此次預告草案係廣納各界意見的起點，後續將視預告意見及立法院審議情形調整條文內容，在保障外送員基本權益的同時，也兼顧平台營運彈性與消費者權益。
更多太報報導
勞動部火速提修法版本 政院拍板勞保基金撥補入法、政府負最終支付責任
勞動部修法保障病假權 最快明年元旦上路「未逾10天不得不利對待」
高壓文化害空服員不敢請病假！勞動部：長榮航2月內查職場霸凌
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 9 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 2 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 5 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 46 分鐘前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
網酸爆！樂天桃猿秒發「老虎」黃子鵬感謝文遭炎上 球迷怒喊：「阿公咧？」
體育中心／綜合報導樂天桃猿勇奪2025中華職棒總冠軍後風波不斷，第一波動作無預警撤換日籍冠軍教頭「阿公」古久保健二、引發隊內隊外嘩然，今天（21日）本土王牌投手黃子鵬轉戰台鋼雄鷹，樂天球團臉書秒 Thank you 黃子鵬，貼文原意期望傳遞好聚好散卻成了眾矢之的，短短一小時吸引將近500則留言，絕大多數都在酸沒有尊重前主帥「阿公」，替冠軍教頭抱不平。FTV Sports ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 9 小時前