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聯合國國際勞工組織（ILO）通過歷史性公約，制定全球首個保障外送員與網約車司機等「零工經濟」勞工的約束性標準，未來平台業者不得再以「獨立承包商」為由，規避最低薪資與勞健保等基本福利。

聯合國國際勞工組織（ILO）在瑞士日內瓦召開會議，以406票贊成、8票反對、36票棄權的壓倒性票數，通過了這項歷史性的勞動標準公約。這項公約旨在保障全球估計高達1.54億至4.35億名的平台零工，確保他們在薪資、工作安全、健保及病假等社會保障上享有應有的權利。

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過去，許多外送與叫車平台常將旗下勞工歸類為「獨立承包商」，藉此規避最低工資與勞健保義務。新公約明確限制了這種做法。此外，公約也首次針對「演算法管理」制定國際規範，要求平台必須公開自動化系統是如何決定勞工的薪資與派單機制。

然而，這項公約仍需各國政府批准並納入國內法才能正式產生法律效力。在投票中，中國、日本、德國與法國等國投下贊成票；美國與紐西蘭則投下反對票。美國代表 Lorenzo Riboni 表示，過度僵硬的規則會阻礙創新，反而會傷害到原本想要幫助的勞工。人權團體「人權觀察」（Human Rights Watch）則對此表示支持，認為這是保障勞工權益的重大突破，並呼籲各國政府盡快批准並落實執法。

原文出處：外送員有保障了！聯合國通過首個零工經濟國際標準

本文由AI協作，經編輯審核後發布