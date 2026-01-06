外送員權益入法 平台盼施行細則平衡多方權益

立法院6日三讀通過外送員權益保障及外送平台管理法。（示意圖／本報資料照）

立法院今三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，兩大外送平台皆表示尊重，其中foodpanda表示，將陸續啟動各項營運模擬，持續與各方溝通，因應產業變動及市場衝擊；Uber Eats提到，希望施行細則的討論能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。

foodpanda表示，支持全面且廣泛討論外送專法，也對於目前三讀通過內容表達尊重，面對此全新訂定之法案，foodpanda將陸續啟動各項營運模擬，並持續與各方溝通，以因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益，持續提供最優質的服務。

Uber Eats提到，樂見台灣推動專法討論，儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通，也希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。Uber Eats也將持續以創新且具競爭力的方式，為所有平台使用者提供更可靠、高品質的服務。

