外送員沒「保溫袋」想取餐！拉麵店氣炸拒絕：要顧品質

外送員到新北拉麵店取餐，業者不滿外送員領餐時沒帶保溫袋，堅持不給餐。（圖／東森新聞）





外送員到新北拉麵店取餐，業者不滿外送員領餐時沒帶保溫袋，堅持不給餐，就怕品質被影響，雙方當場吵了起來！其他外送員則透露，其實公司都有規定送餐時一定要帶保溫箱。

但這保溫效果究竟如何？我們買了熱飲做實測，由於路途時間比較短，有沒有保溫袋裝著，效果差異並不大。

外送員vs.拉麵店業者：「我需要你有保溫袋，做一個外送員，需要保溫袋，沒有保溫袋，我不讓你送，不行嗎？」

拉麵店內兩人吵成一團，業者說什麼就是不給餐，沒有保溫袋一切免談。

外送員vs.拉麵店業者：「我需要保溫，我的拉麵是熱的。」

衝突場面，發生在新北一間拉麵店，業者為了確保餐點品質，堅持不讓步，其他外送員看到這一幕也好傻眼，因為攜帶保溫袋就是送餐的基本規定。

其他外送員：「就是食物一定要放在保溫箱裡面啊，如果沒放在保溫箱喔，客人會檢舉你。」

但外送員的保溫箱，保溫效果真的那麼神嗎？我們實測一次看看。

記者vs.飲料店店員：「我要一杯熱的紅萱烏龍。」

我們點了一杯熱飲，沒有保溫袋的情況下走回公司，時間5分半，飲料的溫度大約50度左右。再叫了外送點同樣的品項，外送員騎腳踏車，把飲料裝在保溫箱內，途中還有送餐到其他地方，車程大約6分鐘，溫度計一測也是50度。

由於路程時間短，效果上的落差並沒有非常明顯。

化學老師張丕白：「它（保溫箱）的中間的夾層會用保麗龍，保麗龍的材質主要是保溫，最內層則是用鋁箔，鋁箔的主要功能是可以反射熱的輻射。」

化學老師則分析保溫箱的持續效果長，撐個1、20分鐘不是問題，如果外送距離拉長，保溫箱就成了關鍵配備，才能避免食物腐壞，客人領到餐後還一肚子氣。

