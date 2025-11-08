外送員注意！Foodpanda未投保遭台南市開罰30萬 法院認地方無權敗訴

社會中心／洪正達報導

外送平台Foodpanda（富胖達）由於未替外送員投保強制險及機車第三人責任險，遭到台南市勞工局開罰30萬元，業者不服提起行政訴訟，案經高高行審理後，認為自治條例已牴觸中央法令，已違反憲法中的法律保留原則，判決台南市政府敗訴定讞。

判決指出，台南市勞工局在2024年8月間，主張外送平台Foodpanda（富胖達）未幫外送員投保連續開出3張10萬元罰單，但公司方不服提起行政訴訟，案經高高型地方庭審理後判決業者免罰；但台南市政府主張，相關自治條例經市議會通過，並報請行政院核定，且業者為外送員投保本就該確保勞工職災權益以及落實勞工職業安全衛生立法目的，顯見勞工相關保險屬於地方制度法中勞工安全衛生自治事項。

不過高高行高等庭認為，原審認為保險相關法令均依循憲法規定，屬於中央立法執行事項，不過台南市訂定相關自治條例中，不屬於自治範疇，也未獲中央授權，已違反憲法法中規定的法律保留原則，因此仍判市府敗訴定讞。

