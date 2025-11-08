外送員注意！Foodpanda沒保強制險遭罰30萬 裁罰撤銷定讞

【記者莊曜聰／台南報導】台南市政府前年、去年針對Foodpanda（富胖達）公司未幫外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險等，連續開罰共30萬元，Foodpanda不服提出訴訟，高雄高等行政法院地方庭審理後，認定保險屬中央法令，南市府依地方自治條例規範裁罰，違反中央法令、違憲，撤銷原處分物罰，南市府再提上訴，被該院高等庭判決駁回並定讞。

南市府勞工局從前年開始，根據Foodpanda提供所屬外送員保險、教育訓練等相關佐證資料，認定公司未替外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險，違反「台南市外送平台業者管理自治條例」，同年9月裁罰9萬元，同年11月及去年2月、5月各裁罰10萬元，Foodpanda提出訴願均遭駁回，因此提出行政訴訟。

Foodpanda主張，南市府裁罰依據的保險種類，具全國一致性質，憲法中規定是中央立法事項，而非地方制度法中的勞工安全衛生地方自治事項，平台與外送員之間是承攬契約關係，僅約定外送服務和報酬，南市府自治條例要求平台以「要保人」身分幫外送員強制投保，已牴觸現行中央法規；另現行「汽車保險營業機車附加條款」，保險契約效力範圍為「全時段」保單，也不符合外送特性。

高雄高等行政法院地方庭判南市府敗訴，南市府上訴聲稱，自治條例經地方議會通過、報請行政院核定，並未牴觸憲法，又指出要求業者為外送員保險，以確保勞工職災權益，並落實保障外送勞工職業安全衛生之立法目的，可見保險屬於地方制度法勞工安全衛生自治事項。

高高行高等庭認為，原審認定保險相關法規依憲法規定，屬於中央立法並執行的事項，而南市府所訂自治條例規定內容，不屬於地方自治團體的自治範疇，也未經中央授權訂定，違反憲法規定的法律保留原則，判決市府敗訴定讞。

南市府不服上訴，高高行高等庭判決南市府敗訴定讞。取自Google map

