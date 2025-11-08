外送員注意！Foodpanda沒保強制險遭罰30萬 裁罰撤銷定讞
【記者莊曜聰／台南報導】台南市政府前年、去年針對Foodpanda（富胖達）公司未幫外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險等，連續開罰共30萬元，Foodpanda不服提出訴訟，高雄高等行政法院地方庭審理後，認定保險屬中央法令，南市府依地方自治條例規範裁罰，違反中央法令、違憲，撤銷原處分物罰，南市府再提上訴，被該院高等庭判決駁回並定讞。
南市府勞工局從前年開始，根據Foodpanda提供所屬外送員保險、教育訓練等相關佐證資料，認定公司未替外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險，違反「台南市外送平台業者管理自治條例」，同年9月裁罰9萬元，同年11月及去年2月、5月各裁罰10萬元，Foodpanda提出訴願均遭駁回，因此提出行政訴訟。
Foodpanda主張，南市府裁罰依據的保險種類，具全國一致性質，憲法中規定是中央立法事項，而非地方制度法中的勞工安全衛生地方自治事項，平台與外送員之間是承攬契約關係，僅約定外送服務和報酬，南市府自治條例要求平台以「要保人」身分幫外送員強制投保，已牴觸現行中央法規；另現行「汽車保險營業機車附加條款」，保險契約效力範圍為「全時段」保單，也不符合外送特性。
高雄高等行政法院地方庭判南市府敗訴，南市府上訴聲稱，自治條例經地方議會通過、報請行政院核定，並未牴觸憲法，又指出要求業者為外送員保險，以確保勞工職災權益，並落實保障外送勞工職業安全衛生之立法目的，可見保險屬於地方制度法勞工安全衛生自治事項。
高高行高等庭認為，原審認定保險相關法規依憲法規定，屬於中央立法並執行的事項，而南市府所訂自治條例規定內容，不屬於地方自治團體的自治範疇，也未經中央授權訂定，違反憲法規定的法律保留原則，判決市府敗訴定讞。
更多壹蘋新聞網報導
王子粿粿「裸擁照」流出？ 名嘴比對女方家：衛浴櫥櫃相同
全新年式BMW X1 M Sport正式發表 導入兩款車型售價199萬元起
房市休眠一整年？ 前3季家戶購屋比6都創低量
其他人也在看
林智鴻辦理慈善循環活動 匯集愛心物資捐贈關懷弱勢
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議員林智鴻八日在鳳山五甲龍成宮辦理「善循環愛永續」活動，…中華日報 ・ 12 小時前
能源署駁斥不實AI造假影射影片 再籲勿散播錯誤資訊
經濟部能源署指出，近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像造成民眾恐慌及創造聲量，實不可取。能源署再次嚴正譴責此種造謠生事之造假行為，國際已有多起水庫設置水面型光電案例均未影響水質，我國民生用水皆經淨水廠處理再到用戶端，亦公開監測水質無虞，光電板為固態無電解液，通過國際機構認證（如國際電氣協會IEC等），環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲請勿散播錯誤資訊。能源署再次說明，我國最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，全部都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同，破裂時不會有液體漏出來，而且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保其可在戶外使用超過二十年之可靠度 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
台7線90.7K落石砸車 工務段長： 若施工路段將賠償
宜蘭台7線90.7公里處發生落石意外，有輛車停在當地一處廟宇時，被掉下來的石頭砸到。車窗當場被砸破，所幸人只有受到驚嚇、都沒有受傷。至於賠償方面，工務段段長表示目前還在了解是否是施工路段，如果是一定會...華視 ・ 12 小時前
議員批振興東區商圈活動效益差 北市府：擴大串聯
（中央社記者劉建邦台北8日電）議員稱市府大巨蛋振興東區商圈政策，巨蛋熱、商圈冷。商業處表示，大巨蛋人流有轉至附近商圈帶出收益，仍規劃擴大至其餘場館，盼提升演唱會經濟。中央社 ・ 12 小時前
幼童誤打A肝疫苗 金門醫院啟動醫療疏失調查程序
（中央社記者吳玟嶸金門縣8日電）1名1歲幼童昨天在金門醫院原要接種流感疫苗，卻被誤接種A型肝炎疫苗。金門醫院今天表示，將啟動醫療疏失調查程序，並強化疫苗接種標準作業流程與安全指引。中央社 ・ 11 小時前
新竹北埔廂型車撞壞紅磚 整輛慘翻落內豐石橋下
新竹縣北埔鄉大坪路上的內豐石橋今（8）日發生墜橋意外，一輛銀色廂型車疑似撞壞磚造護欄，整輛車翻覆橋下，導致該路段雙向暫停通行，目前已派吊車到現場協助救援，詳細事發原因仍待釐清。中天新聞網 ・ 12 小時前
Foodpanda未替外送員投保遭罰 法院認台南市府條例「牴觸中央」 30萬免罰
台南市勞工局於2024年8月間，認定富胖達未替外送員投保強制汽車險與機車第三人責任險，依據《台南市外送平台勞動權益保障自治條例》，開出3張各10萬元罰單。富胖達不服，提起行政訴訟。台南市府上訴時主張，該自治條例經市議會通過並報行政院核定，並未牴觸憲法。市府認為，...CTWANT ・ 10 小時前
颱風鳳凰逼近 花蓮災區初步警戒範圍逾2700個門牌
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）颱風鳳凰預計下週影響台灣，花蓮堰塞湖災區提高警覺，花蓮縣府依目前林保署劃設警戒範圍，套出2720個門牌，正在清查戶籍資料。水利署預布抽水機、挖土機、消波塊及太空包。中央社 ・ 12 小時前
卑南太平村近10日上千斤釋迦被偷 路口無監視器難抓賊
近10天以來，卑南鄉太平村一帶的釋迦園上千斤釋迦被偷，由於當地開闊少有住家，加上重要路口長期沒有架設監視器，成為宵小長年「割羊毛」地區，連個竊賊和可疑車輛都沒看到，縣議員關心案件，卻從警方口中得知「近期才一起竊案，也已破」，原來是農民根本不相信警方「報案只是浪費時間做筆錄，干脆不報案，只要動作比小偷自由時報 ・ 12 小時前
女乘客飛機廁所內偷吸電子煙！檢方遭依干擾飛航罪起訴
桃園地檢署近日偵結一起航空器上違規使用電子煙案件，一名27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機時，在機上廁所偷吸電子煙被發現，檢方依違法使用干擾飛航器材罪嫌將她起訴並聲請簡易判決。中天新聞網 ・ 12 小時前
颱風鳳凰逼近 台電金門區處防颱整備 (圖)
因應颱風鳳凰可能帶來影響，台電金門區營業處8日表示，已完成颱風動員整備，提醒民眾做好防颱準備，包括加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝等。中央社 ・ 12 小時前
基隆暖暖興隆街邊坡仍有巨石裂開 颱風後評估開放時程
基隆市暖暖區興隆街昨天道路邊坡坍塌，土石滑落造成交通中斷，市府工務處已將土石清理完成，市府今天與專業單位人員前往現場勘查，發現山坡還有浮石，且有塊12米高的巨石有裂縫，市府將以破碎機進裂解岩塊再分批清運，持續封閉道路，颱風後再檢討評估開放時程。自由時報 ・ 11 小時前
林森北路爆發「百萬債務糾紛」 兩派人馬持刀街頭互砍
警方初步調查，唐姓男子積欠吳姓、林姓等友人共逾100萬元，遲遲未歸還，雙方相約談判。今日下午3時許，雙方人馬攜帶刀械在林森北路、農安街口碰面，爆發肢體衝突，分持刀械相砍。路人目睹後趕緊報警，雙方多人掛彩，所幸無大礙，隨即四散逃離現場。警方據報調派大批警力到場...CTWANT ・ 12 小時前
好瞎！彌勒皇教遭控糾眾下黑咒傷風敗俗 內政部函覆檢舉人竟稱「滅殺他人靈魂」旨在「斷惡修善」
國內新興宗教團體「宇宙彌勒皇教」昨爆發教主糾眾下黑咒爭議，有教內信徒上月向內政部長信箱提出檢舉，內政部表示將介入調查。不料檢舉人昨天卻收到內政部正式公文函覆，指經向被檢舉單位查詢結果，該詛咒群組為封閉性私人群組，是教主私人在非公開宗教討論中所為，相關言論「滅殺他人靈魂」等用語旨在「斷惡修善」，因此僅函請該宗教法人「督促改善」避免觸法，讓檢舉人大呼「太瞎了！」鏡報 ・ 12 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前