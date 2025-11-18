外送員涉按「轉單」偷走餐點 受害店家批：影響聲譽
新竹市 / 綜合報導
新竹一間早餐店老闆，發文怒控外送員涉嫌偷竊餐點。16日上午，一名外送員到店取餐，不過一走出店外竟直接按下「轉單」，就把餐點帶走了，導致後續接單的外送員無餐可取，事後店家還發現這名外送員使用相同手法騙餐，早已不是第一次。
蔥抓餅在煎台上滋滋作響，一旁倒上金黃蛋液，這是許多人早餐的頭號選擇，但想吃上這口美味，卻有人怎麼等也等不到餐點到家，原因疑似就是他，一名穿著米色外套，戴著安全帽的外送員走進店內，他拍了拍桌子像是在催促店家，隨後又抬頭東張西望了一番，最後拿到餐點快步離開，看似急著送餐但實際上不是，店家怒控他是來偷竊餐點的。
事情發生在新竹一間早餐店，16日上午7點20分，這名外送員到店內取餐，不過一走出店外卻按下轉單，導致另一外外送員，到店要取餐外送時，早已無餐可取，，究竟什麼是轉單，其他外送員也透露。如果他們想放棄送這張單，可以到系統轉單，改由下一位外送員接單，由於轉單並不算拒單，所以不會影響接單率。
非當事外送員說：「可能有些人是報復店家，有些是他可能就是覺得要，貪這種小便宜這樣子，一般不會這樣子做啦。」外送員掌握系統漏洞，但顧客的餐點卻因此不翼而飛，讓老闆好無奈。
當事老闆說：「他其實這樣子做的話會造成店家跟客人的困擾，我們其實不是說非常，就是一定得在乎說這個錢到底有沒有到手，因為這是影響到店家的聲譽。」
事後發文想要提醒附近店家，小心這名外送員，卻意外釣出更多苦主。當事老闆說：「下面留言就有出現兩三家店家也遇到一樣的狀況，我們看了一下照片才(發現)同一個人，服裝還一樣。」
原來這名外送員使用這個手法偷餐，早已不是第一次，店家無辜受害只能報警處理，希望法律還他們一個公道。
外送員蹦跳甩雨水打翻餐點 竟徒手裝「在地美食」給顧客
外送員取走近5百元餐點卻未送餐 無辜早餐店po網找人
詭異！外送員帳號莫名遭盜單被搶 收系統「面膜男」照
