外送員疑侵占26萬貨物落跑 平台截稿前未回應

台北市 / 綜合報導

台北市文山區一間通訊行老闆，12日下午叫外送平台，協助運送9支手機及5萬現金到分店。沒想到東西遲遲沒送到，外送員直接神隱。老闆無奈聯繫客服尋求協助， 但 僅得到要他自己去報警的文字回應。原來這名吳姓外送員是竊盜慣犯，老闆心痛損失26萬，質疑平台審核機制。記者致電平台，截稿前無回應。

外送員一進通訊行，直接走向老闆，拿了貨物馬上轉頭離開，老闆不疑有他低頭繼續忙，但沒想到這貨根本沒有送到目的地，當事通訊行老闆說：「當下滿正常，就是跟一般外送(員)一樣，因為我們送的分店距離我們只有10幾分鐘的車程，發現到，快2個小時還沒送到，然後我們的分店的店長打給他就開始不接電話，然後最後直接掛掉。」

記者羅立安說：「通訊行老闆當時就是請外送員將貨物，送到信義及內湖兩間分店，沒想到2個小時後外送員卻直接消失。」通訊行老闆當時就是請外送員將貨物送到信義及內湖兩間分店，沒想到2個小時後外送員卻直接消失。

事發在12日下午5點多，台北市文山區一間通訊行，老闆將裝有9隻手機及5萬元現金，市值約26萬的箱子，親手交給吳姓外送員，但遲遲沒有送達分店，察覺有異時已經聯絡不上人，疑似全被侵占，當事通訊行老闆說：「(外送平台)用了好幾年了，應該2、3年來都習慣用，短時間內應該是不敢(使用外送平台)，就是能自己送就自己送。」

外送平台客服文字回應，要他自己報警處理，據了解吳姓外送員曾犯過2起竊案，老闆意外這麼知名的外送平台，竟然沒有篩選機制，警方目前已經在台中找到機車，會盡速將人逮捕歸案，至於截稿前外送平台沒有回應。

