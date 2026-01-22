外送員疑超車撞右轉休旅車 遭噴飛撞電線桿身亡

桃園市 / 綜合報導

桃園新屋區18日發生一起死亡車禍，一名23歲邱姓外送員在外送途中，和同向準備右轉的休旅車發生碰撞。邱姓外送員遭噴飛，猛撞路邊電線桿，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。雙方駕駛酒測值零，詳細肇事原因及責任歸屬還有待釐清。

一輛白色休旅車直行在車道上，就在經過路口準備右轉時，下一秒...，後方騎士幾乎沒有減速，反應不及當場拋飛，整個人重重撞上路旁電線桿。附近民眾說：「我只是後來看到兩部警車，(車禍地點)在第二個紅綠燈那邊，這邊有紅綠燈，應該車速不會快。」

附近民眾說：「他(休旅車駕駛)有減速啊，(騎士)為什麼要這樣(騎)。」死亡車禍發生在18日，桃園市新屋區，一名23歲邱姓外送員，外送途中直行中興路，前面由吳姓駕駛開的白色休旅車，準備右轉福興路，外送員疑似想要超車，兩車發生相撞，騎士安全帽掉落在地，白色休旅車車頭板金損毀，當時撞擊力道不小。

桃園楊梅交通分隊分隊長梁興祺說：「事故當事人邱姓男子傷勢嚴重送醫不治，經檢測雙方駕駛酒測值均為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。」附近居民表示，這個路段近年新增紅綠燈，因此行經車輛都會放慢速度，外送員疑似為搶快喪命，但詳細原因及責任歸屬，還有仍警方進一步釐清。

