外送員監守自盜！私吞26萬元財物 下場慘了

即時中心／潘柏廷報導

現代人習慣使用外送平台點餐、運送商品，但遇到不肖人士恐怕會事情大條；台北市文山區有一名民眾，將手機及現金等價值約新台幣26萬元的財物交付外送員運送，豈料，對方不但沒有完成任務，更將其占為己有，甚至當受害者向其聯絡時皆未有回應。對此，警方依監視器畫面追車，總算在今（16）日下午1時許在台中市北屯區將其拘提到案，當場查扣尚未銷贓全新手機3支及耳機1個、現金新台幣9千元等物品。

文山第二分局今日表示，有民眾向警方報案稱，自己將手機及現金等價值約新台幣26萬元財物交付外送平台外送員運送，但這名外送員未依指示完成送達，且無法取得聯繫。

對此，警方立即組成專案小組，調閱監視器以車追人，報請檢察官核發拘票，並於今（16）日下午1時許在台中市北屯區拘提吳姓犯嫌到案，當場查扣犯嫌使用之手機1支、尚未銷贓全新手機3支及耳機1個、現金新台幣9000元等，相關贓證物持續追查中。

警方查扣嫌犯贓物等物品。（圖／警方提供）

警方強調，本案將於訊後依《刑法》侵占罪移請台北地檢署偵辦，並持續擴大追查是否另涉他案。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

