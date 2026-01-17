外送員私吞540元「萬國滷味」 法院判刑6個月或易科罰金18萬

社會中心／陳韋劭報導

外送員私吞顧客餐點挨告。（示意圖／AI生成照）

「Lalamove」一名彭姓外送員日前接獲委託，於北市西門町萬國滷味領取1包價值540元（外送費456元另計）的滷味，並騎機車送往桃園顧客約定地點，抵達目的地後，僅在現場拍照傳給顧客，私下拿走滷味離開現場，顧客因此提告。桃園地方法院審理後，依犯業務侵占罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

判決指出，2025年1月31日晚間，貨運物流業者「Lalamove」之彭姓外送員收到委託，於臺北市西門町萬國滷味拿取996元的滷味1包（滷味540元、外送費456元），送至桃園市顧客約定地點，彭男基於侵占之犯意，當晚10時許騎機車抵達送貨地點後，將滷味拍照傳送給顧客，但未實際交貨隨即離開。

廣告 廣告

顧客察覺異狀，調閱社區監視器畫面後發現彭男惡行，當下即報警處理。警方循線追查出彭男身分，桃園地檢署偵辦後依普通侵占罪起訴，聲請以簡易判決處刑。

桃園地院認為，彭男的工作是外送員，私吞顧客貨物應改依業務侵占罪審理。法官認為被告利用外送餐點之便侵占財物，且事發後尚未與告訴人達成調解，賠償告訴人所受損害，且未取得對方諒解，審酌被告動機、家庭經濟狀況、前科素行等一切情況，依犯業務侵占罪，判刑6月，如易科罰金18萬元。

更多三立新聞網報導

人妻出軌小王！激戰2次就簽「8年愛情合約」 綠帽夫崩潰求償

成功嶺上兵站哨打瞌睡！休假日夜打電玩精神不濟 旅長親自查哨當場抓包

賣場女實習生遭安管拖進機房拍裸照、性侵 全聯被判連帶賠償300萬

野猴大軍出沒！飛奔穿越馬路惹禍 女騎士驚嚇慘摔影片曝光

