外送員籲立專法保障權益 勞動部：政院版將盡快送審

大聲喊著口號，希望立院通過專法給外送員應有的保障，外送員團體在立院外表達心聲，強調外送平台已經成立10多年，外送員的權益保障長期處於灰色地帶，報酬不透明，甚至遭到片面砍薪，保險也不健全，希望立院通過專法保障他們的權益。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，「甚至出現3單僅45元的超低單價，以及每年將近1500件的消費糾紛，這樣的惡性競爭模式不僅傷害了各方的權益，也讓整體的市場秩序崩壞。」

立院衛環委員會6日舉行外送平台專法草案的公聽會，邀請外送員、平台業者等各方代表陳述意見。

前消費者文教基金會董事長暨律師吳榮達表示，「財務報表透明化以後，才能夠決定說，他給外送平台的服務人員的報酬到底合不合理。」

台灣數位平台經濟協會理事暨平台業者代表郭昕宜則認為，「平台的業者並不是反對專法，我們同樣是期待可以給我們的外送夥伴更多的保障，但他必須基於一個事實跟現況的討論。」

由於朝野黨團都已經提出版本，像是國民黨希望訂定合理外送費標準，設立申訴機制；民進黨則是訴求平台不得任意終止契約，由平台負擔職災保費等部分。不過目前還沒有行政部門的版本。

勞動部長洪申翰說明，「也找了相關部會，包括交通部、經濟部做最後階段的研商，那在這幾天其實我們也找了這個工會跟平台，來修整最後大家的意見。」

勞動部長洪申翰強調，近期有邀請交通部等單位一起開會討論，也有找平台及外送員開會，希望彙整公聽會中的意見進行法制作業，儘快提出版本。