外送員薪資「保底」機制入法 勞動部推每單不得低於45元

勞動部針對外送員專法，提出「保底45元」機制。（資料畫面）

為保障全台超過15萬名外送員的基本勞務報酬，勞動部今（4日）在立法院衛環委員會排審《外送員專法》時，拋出「外送保底」機制，明確規定每筆訂單的基本報酬不得低於45元，且每年將隨最低工資時薪調幅公告調整，此舉被視為對都市地區短單外送員權益的重大保障。原草案訂定的外送時間需符合最低工資1.25倍計算原則、每小時195元換算每分鐘4.1元，則更適用於偏鄉長單的外送員。

勞動部長洪申翰說明，原先草案擬與交通部訂定的運價公式連動，但考量交通部運價上限數額較高，恐對消費者造成較大衝擊，且原有的最低工資1.25倍（每分鐘4.1元）試算方式，較能保障偏鄉長單外送員。

經衡酌外送實務，平均每筆訂單完成時間約10至12分鐘，以2026年最低工資時薪試算，基本報酬約在41至48元之間。因此，勞動部拍板保障金額為每單45元，以此作為保障短時間訂單基本報酬的替代方案。

儘管最低報酬正式入法具有象徵意義，但全國外送產業工會卻發布聲明，強烈反對此機制，稱勞動部將原訂的「雙軌制」大改成「出軌制」。工會指出，新制雖保留了每單45元的基本費，卻將里程等費用全數剔除，導致報酬結構不完整，憂心此舉與平台現行計算方式幾無差異，實質報酬僅多出0.9元，恐讓專法淪為「平台利益保護法」。工會更警告，取消里程計算，可能衍生出平台刻意壓單、增加外送員交通風險、造成食安問題等連鎖效應。

然而，並非所有外送員工會都持全面否定態度。台中市外送平台服務產業工會發言人蘇柏豪表示，雖然本次審議結果未達工會建議的「折合基本工資三分之一」最低保障幅度，但最低報酬正式入法，仍象徵外送產業在制度保障上邁出了極具意義的一步。蘇柏豪強調，他們期待未來能持續滾動式檢討，逐步補強，讓對外送員的保障朝向合理且足額的水準前進。





