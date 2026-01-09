外送員被公車「靠右進站」惹怒 攔車理論、嚇壞乘客
新北市發生一起行車糾紛。昨（8）日晚間9時許，一輛三重客運637路公車行經中興橋下橋處，準備打方向燈靠站時，遭後方一名外送員質疑突然向右切換車道。該名騎士憤而追上前攔車理論，雙方當街爆發激烈口角，導致公車停擺。車上乘客見狀不知所措，最終因不敢繼續搭乘，紛紛下車轉乘。
據了解，當時該班公車載客剛過西門町，從台北往新莊泰山方向行駛。目擊民眾指出，外送員趁公車停靠時，騎到駕駛座旁大聲喝斥司機是否想被罰錢；司機則不甘示弱反擊，質問對方為何無故長按喇叭，甚至爆出粗口。雙方情緒激動，互嗆手中有錄影存證，爭執聲響徹街頭，場面相當火爆。
由於兩人爭吵不休，導致公車無法繼續行駛，車上乘客全都看傻了眼。眼見行程嚴重受阻，且擔心衝突擴大，車內隨即出現「走吧，我們先下車」、「我也覺得」等無奈對話，乘客紛紛起身從後門離開，改搭下一班公車返家。
對此，客運業者還原當時經過指出，該班公車下中興橋後，司機便打方向燈緩速向右靠站，準備讓乘客上下車。疑似因機車騎士原想從右側超車未果，改由左側加速超車時長鳴喇叭示警，隨後便發生攔車理論事件，整個爭吵過程約持續兩分鐘，隨後公車才駛離現場。
實際觀察該路段，不少公車下橋後確實需要立即切換車道進站，容易與直行機車產生動線交織。附近民眾也表示，公車進站時，常有摩托車為了搶快或閃避而發生驚險場面。這回因為行車動線引發路怒糾紛，不僅駕駛與騎士火氣大，最無辜的恐怕還是行程被迫中斷的乘客。
