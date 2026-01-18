外送員西門送滷味到桃園「拍完照整包幹走」！苦主等超久氣炸了

（記者洪承恩／綜合報導）桃園八德一名侯姓男子去年農曆初三委託外送平台取餐，沒想到外送員辛苦騎了30公里把西門町的萬國滷味帶回來後，竟然受不了誘惑，把餐點拍照上傳後直接落跑、還把滷味帶回家吃掉。整件事被社區監視器錄得一清二楚，最後法院依「業務侵占罪」判外送員6個月徒刑，可易科罰金18萬元，還得把滷味費用賠回去。

根據調查，這筆訂單餐點540元，但因為距離超過20公里，外送費飆到456元，總金額近千元。彭姓外送員從台北騎到桃園八德後，晚上10點多到達社區門口，卻沒有按電鈴，也沒交付餐點，而是把滷味從外送箱拿出來拍照，假裝已送達，再把滷味放回箱子、騎車離開，最後整份餐點直接吃掉。

示意圖／北市一名外送員從西門町外送滷味到桃園，結果門口拍完照人就走了。（擷取自免費圖庫Pixabay）

侯姓顧客等不到餐，才調閱社區監視器查看，結果發現外送員拍照後就立刻離去，從頭到尾根本沒打算把滷味交給他。氣得立刻報警。警方調閱影像後，發現犯行明確，通知彭男到案後，他只能承認確實把滷味吃掉。

案件移送後，檢方原本依普通侵占罪起訴，不過法官審理後認為彭男是「在執行外送業務時」持有餐點，卻據為己有，符合業務侵占，罪責比一般侵占更重，因此變更法條、加重處罰。

法院也指出，彭男雖然在偵查時認罪，但沒有和被害人和解，也沒賠償損失。法官綜合他的家庭狀況、素行、犯案動機等因素，最後判刑6個月，得易科罰金18萬元，並必須返還滷味餐點費用，以示警惕。

