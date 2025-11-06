外送員越送越窮？三方哀號 《外送專法》喊入法保障

全國外送產業工會6日在立法院公聽會前於群賢樓外舉行記者會，並高喊「給我外送專法，外送員要保障」口號。（姚志平攝）

立法院衛環委員會6日針對《外送專法》舉辦公聽會，全國外送產業工會會前舉辦記者會，號召外送員、店家代表與跨黨派立委共同呼籲「外送員權益應入法保障、平台與店家、消費者應回歸合理契約秩序」。

外送工會表示，外送平台進入台灣即將滿13年，去年全產業營業額已超過1500億元，但外送員報酬卻持續下滑、店家抽成高漲、消費者額外支出增加，整體市場失衡加劇，導致「外送員越做越窮、店家越來越苦、消費者越付越多錢」的三輸現象。

廣告 廣告

立法院衛環委員會6日針對《外送專法》舉辦公聽會，全國外送產業工會會前舉辦記者會，號召外送員、店家代表與跨黨派立委共同呼籲外送員權益應入法保障。（林良齊攝）

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，外送登台已13年，這段期間平台市佔及營收爆炸性成長，但司機、店家與消費者三方的權利義務始終未獲法制化保障，導致工作風險、報酬不透明、平台停權濫用、店家權益模糊等問題層出不窮，甚至出現三單僅45元的超低價，以及每年近1500件的消費糾紛，這樣的惡性競爭模式不僅傷害各方權益，也讓整體市場秩序崩壞，外送產業法制化不能再拖延。

台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪指出，6年以來與平台開過上看百場的相關會議，但平台業者始終悍然拒絕保障外送員的基本權益，應要透過專法明確導正，建立外送產業合理制度。

店家代表陳老闆則指出，平台為了謀取利益以欺瞞的方式讓店家參與更多行銷活動，卻導致店家營運損失，呼籲政府重視平台與店家權利不對等的現況。

民進黨團、國民黨團、民眾黨立法院黨團及時代力量也都出面力挺。

更多中時新聞網報導

吃到飽大稽查 漢來、饗麻饗辣出包

4萬人齊呼「龍哥」 GD：我愛你們

白安悲聞屠穎驟逝 情緒險潰堤