外送員路旁「確認訂單」 險遭玻璃窗砸中

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台北萬華11日上午發生玻璃窗掉落意外。（圖／Threads@flypig0213授權提供）





台北萬華11日上午發生玻璃窗掉落意外，一名外送員停在新移民會館前確認訂單位置時，疑似有強化玻璃從樓上鬆脫墜落，掉在她眼前不到2公尺處，所幸外送員及時後退，未遭砸傷，詳細原因仍待警方釐清。

玻璃突墜落

外送員當時停在路旁，低頭確認下一個訂單路線，沒想到眼前不到2公尺處，突然有一整片玻璃窗從樓上掉落，嚇得她趕緊往後退。玻璃窗墜落時發出巨大聲響，連騎樓內路過的行人也停下查看。事發時間在11日上午8點多，地點位於台北萬華新移民會館前。

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原因待釐清

初步了解，掉落物疑似為鬆脫的強化玻璃，連同木板、金屬條一起墜落，外送員差一點就可能被砸到。至於這片玻璃窗從何處掉落、為何會鬆脫，以及是否涉及相關責任，仍有待警方進一步釐清。

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