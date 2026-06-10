外送員車禍三處骨折 併發缺血性壞死

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台中一名外送員去年5月遭遇重大車禍，因為股骨頸粉碎性骨折錯位，阻礙血流供應，演變成缺血性壞死，造成雙腿疼痛難耐、舉步維艱，經過台中慈濟醫院骨科手術置換人工關節之後，逐步恢復行動力。

患者 賴小姐：「當然 以前都笑不出來， 我幾乎每天都哭。」

經過了人工關節置換手術，賴小姐終於破涕為笑。時間回到2025年5月23日，當時擔任外送員的她，騎機車為客人送餐途中，發生重大車禍，造成包括左手腕橈骨粉碎性骨折以及右臗臼與股骨頸粉碎性骨折。

廣告 廣告

台中慈院骨科主任 蔣岳夆：「當天晚上立刻急診手術，同時做脫臼的復位。」

手術出院之後，其中股骨頸粉碎性骨折錯位，阻礙了血流供應，導致上方的股骨頭血液不足，演變成缺血性壞死，伴隨著劇烈疼痛，舉步維艱，更造成嚴重的情緒低落，賴小姐甚至因此排斥就醫，一拖就是10個月，差點延誤了病情。

台中慈院骨科主任 蔣岳夆：「我們在門診追蹤的過程，就有先跟他提到，有缺血性壞死的風險，因為缺血性壞死了以後，慢慢造成關節面的塌陷，那關節面塌陷以後，就變成一個叫做外傷性的關節炎，外傷性的關節炎 又疼痛，影響到日常生活，那這樣子就是說，有到了人工關節置換的條件。」

患者 賴小姐：「我就是很害怕，所以我就一直拖拖拖拖，拖到我在想說，我這樣一直連累我家人也不是啊，他們都在上班，都被我搞到，都快沒精神上班了，這一次動手術後 好太多了，心態會比較不一樣啦。」

股骨頸骨折病患，大約有1成發生缺血性壞死，導致疼痛難耐，若是再拖下去，恐怕無法行走，幸好置換人工關節，賴小姐逐步恢復行動力。

更多 大愛新聞 報導：

海神刀治攝護腺癌 微創手術恢復快

桃園永安聯絡處 社區長照溫馨據點

