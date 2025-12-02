外送員送貨上門「拿鐵棒狂打家犬」 PChome道歉了

一名住戶透過PChome購買家用品，然而外送人員到私人住處送貨時，卻拿著金屬支架朝家犬多次揮打。圖／翻攝自Threads

新北市中和區日前發生一起外送員毆打家犬的案件，一名住戶透過PChome購買家用品，然而外送人員到私人住處送貨時，卻拿著金屬支架朝家犬多次揮打，導致狗狗牙齒斷裂、口腔出血。事後監視畫面曝光後，引起外界關注。對此，PChome也道歉了。

一名網友在Threads發文表示，住戶在PChome購買家用品，外送人員來送貨，由於是私人建物土地，第一時間沒人，所以外送員趴在大門上看，狗狗才會警戒吠叫，但狗狗被繩索固定於住處內側，無法接近外送員，後來訂購商品的人不在，請家人幫忙開門。

原PO指控，其中一名穿橘色衣服的外送員一度拿起擺放在門外的掃把試圖驅趕狗隻，後因家人在旁而作罷。然而在完成配送、準備離開時，該人員拿起隨身金屬支架等物品，朝狗隻多次揮打，導致狗狗牙齒斷裂、口腔出血，並因驚嚇而須送醫治療。

原PO強調狗隻全程僅吠叫、無任何主動攻擊行為，事後飼主也報警處理並向新北市動保處通報，並將狗狗帶往寵物醫院治療，目前警方已著手掌握涉案人員身分，案件已依程序進入調查，「畫面中可以清楚看到，狗是在自己家中、沒有主動攻擊人類的狀態下，被外送員持工具攻擊，導致牙齒斷裂與口腔出血，這已經構成《動物保護法》第6條與第25條的刑事責任」。

原PO強調，狗在私人場所吠叫，是牠的本能，不是任何人可以施暴的理由，「今天如果是狗受傷，明天是不是就換成小孩、老人？這不是情緒問題，這是法律與社會安全的問題。司法單位務必依法追究刑事責任！平台必須公開處理結果，不得私了掩蓋」。

事件曝光後，PChome也發布聲明，表示「絕不容忍虐待動物行為」，並就事件向飼主與大眾致歉。聲明中指出，涉事人員並非PChome員工，而為委外廠商「通達智能運籌股份有限公司」外包廠商的臨時工。公司已主動聯繫飼主致歉與慰問，並提供心意紅包。而通達公司已終止與該外包廠商合作，且承諾負擔後續相關醫療費用。

此外，PChome表示，將配合警方與動保單位調查，並修改委外合約、增訂「動物保護與服務行為準則」。同時將捐款5萬元予台灣防止虐待動物協會（SPCA）。

原PO則感謝PChome的回應，但認為臨時工若隨後轉換工作可能無法避免再次發生類似事件，呼籲委外公司應依法向涉案人員求償，以建立職場風險管理與責任機制，未來才能減少更多心態有問題的人，跑來工作打著公司名義去虐待動物，做這種嚴重傷害全體人員形象的事，「人家狗綁好好的，就是為了不讓進出家裡的陌生人起衝突，跑來狗狗家裡，毛孩子吠叫又怎麼了？有綁繩子根本無法造成安全威脅，狗吠叫就要拿金屬器具暴打8下？這已經情緒控管嚴重有狀況了吧？我看連婦女幼童都要小心了！會支持這種人的根本反社會人格。」



